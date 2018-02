DISCESA LIBERA DONNE PyeongChang 2018 | Lindsey Vonn e la strategia sulla Goggia

DISCESA LIBERA donne/ PeyongChang 2018 : Fanchini 3^ in prova - Goggia prende il n°5 (Olimpiadi invernali) : Nella terza e ultima prova della Discesa olimpica femminile, Nadia Fanchini ha portato a casa un ottimo terzo tempo. Sofia Goggia ha chiuso invece undicesima(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:12:00 GMT)

DISCESA LIBERA - è sfida aperta tra Vonn e Goggia : Lo ha già fatto e sa come si fa".Dopo la caduta di Cortina il ginocchio le fa ancora un po' male, ma 'mi permette ancora di sciare - assicura lei - E poi al cancelletto di partenza il mondo scompare, ...

Sofia Goggia/ La bergamasca seconda nella prova di DISCESA LIBERA (Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang) : Sofia Goggia è pronta per la discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018: sulla pista di Jeongseon la sciatrice bergamasca ha timbrato il secondo miglior tempo nella prova generale(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Sofia Goggia al bivio della carriera in DISCESA LIBERA : dimostri di essere una fuoriclasse : La discesa libera di mercoledì 21 febbraio andrà considerata come un bivio nodale nella carriera di Sofia Goggia. Dopo essersi messa alle spalle una serie di infortuni a catena, la talentuosa bergamasca è esplosa definitivamente nella passata stagione: in due annate ha raccolto sinora ben 20 podi in Coppa del Mondo, oltretutto riuscendo a concludere tra le top3 in quattro discipline diverse (discesa, superG, combinata e gigante). Numeri ...

La DISCESA temeraria e libera di Michela conquista l'oro. Diario olimpico di venerdì 16 febbraio : Ora voglio la coppa del Mondo e il prossimo anno i Mondiali'. Stavolta c'è la maturità, fisica, grazie al preparatore atletico Matteo Artina , che divide con l'altra bergamasca Sofia Goggia, , col ...

Federica Brignone salva la giornata azzurra - bronzo nel gigante. DISCESA LIBERA amara - Paris sesto : Alla fine Federica Brignone salva la giornata azzurra con la medaglia di bronzo nello slalom gigante alle Olimpiadi di PyeongChang, quarta medaglia azzurra nei Giochi sudcoreani. La 27enne azzurra era già terza dopo la prima manche che vedeva al comando la connazionale Manuela Moelgg, poi amaramente ottava. Oro all'americana Mikaela Shiffrin davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel. Quinta Marta Bassino, undicesima Sofia Goggia.Delusione ...

Pyeongchang - troppo vento : annullata la DISCESA LIBERA maschile : Pyeongchang - Nulla di fatto. Spira troppo vento sul pendio di Jeongseon e così la libera maschile viene annullata. Il soffio di Solo ha cominciato a farsi imponente sin dalla serata di sabato nella ...

