Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | si attende ok per MediaPro In primavera ultimi bandi

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi riunione. Esito Antitrust dopo elezioni politiche : È in programma oggi una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'Antitrust sull' assegnazione a MediaPro. Alla riunione convocata alle 15, parteciperanno i manager di Img, l'agenzia che ha vinto il bando per i Diritti internazionali (340 milioni di euro all'anno), e aggiorneranno i club di Serie A sulla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Serie A - i Diritti televisivi divisi tra Orient Hontai Capital e Mediapro : Novità per quanto riguarda i diritti televisivi dei campionati di calcio italiani dal 2018 al 2021: la Orient Hontai Capital cinese acquista Mediapro spagnola Orient Hontai Capital ha comprato la maggior parte dei diritti televisivi della società spagnola Mediapro. I diritti televisivi del calcio italiano finiscono così nelle mani cinesi e spagnole, sembra uno scherzo, ma non è così! Orient Hontai Capital compra i diritti del calcio di Serie A I ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Bogarelli (ex Infront) : «Stimo MediaPro - 220 milioni in più sono tanti» : «Conosco le persone di MediaPro dal 1983, sono dei cari amici, ma non ho nessun ruolo. sono persone che stimo e conosco da più di trent'anni, Non ho nessun ruolo in questo momento». sono le parole di Marco Bogarelli, fondatore ed ex presidente di Infront Italia, all'Adnkronos sull'ipotesi di un suo ingresso con un ruolo di vertice in MediaPro, la societ...

Diritti tv - la Serie A adesso è cinese : Il fondo asiatico Orient Hontai acquisisce Mediapro per un miliardo Una trattativa lunga un anno e mezzo. Diciotto mesi durante i quali Mediapro e il fondo cinese Orient Hontai Capital si sono ...

I cinesi sono i nuovi proprietari dei Diritti tv della Serie A : I cinesi sono ora i proprietari dei diritti del calcio della Lega di A. Il gruppo cinese Orient Hontai Capital

Diritti tv Serie A ai cinesi - Orient Hontai compra Mediapro : Il colosso cinese ha comprato la quota di maggioranza del gruppo catalano detentore dei Diritti di Serie A e Liga per un miliardo di euro

Ai cinesi la società spagnola che ha comprato i Diritti tv della serie A. Cosa succede ora : Fondata a Barcellona 24 anni fa, nel corso degli anni si è aggiudicata la diffusione e la produzione di eventi sportivi in tutto il mondo: nel suo carnet troviamo la produzione di finali della ...

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con MediaPro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...

Ai cinesi la società spagnola che ha comprato i Diritti tv della serie A. Cosa succede ora : La Cina mette le mani sui campionati di calcio di Spagna e Italia. Il fondo di investimento Orient Hontai Capital, con sede a Shanghai, ha acquistato per 900 milioni di euro il 54,5% di Imagina, la società spagnola nata dalla fusione di Globomedia e Mediapro?, la società che ha i diritti tv della Liga e si è aggiudicata la settimana scorsa anche quelli della serie A per il triennio 2018-2021, suscitando accese ...

Diritti tv - la Serie A nelle mani di Pechino : la maggioranza di MediaPro acquistata da un gruppo cinese : Ma quale spagnolo: il calcio italiano parla sempre più cinese. Non bastavano le squadre (con i risultati a dir poco altalenanti di Inter e Milan), adesso Pechino si è presa pure i Diritti tv della Serie A: quelli appena assegnati a MediaPro, che però subito dopo aver vinto l’asta della Lega calcio è passata di mano. Da oggi la società di marketing sportivo con sede a Barcellona è diventata a maggioranza cinese. E quindi di riflesso lo sarà anche ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 - Pugnalin : "Mediapro tratterà con Sky" : Noi ci atteniamo ai fatti e aspettiamo con tranquillità possedendo già un'offerta di calcio e di sport in esclusiva molto forte. Nuovi operatori? Ben vengano, anche se fino adesso non si sono visti, ...

L’annuncio di Sky sui Diritti tv della Serie A : tutte le novità per gli abbonati : L’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 a MediaPro continua a far discutere. L’executive vice presidente di Sky, Riccardo Pugnalin, intervistato dai microfoni di ‘Repubblica’, ha fatto un punto della situazione sulla strategia che verrà adottata dalla tv di Murdoch per continuare a far vedere ai propri abbonati la Serie A: “Aspettiamo di vedere nei prossimi mesi se e in che modo ...

Diritti Tv - Sky : abbonati continueranno a vedere la Serie A su Sky : Roma, 12 feb. , askanews, 'Siamo sicuri che i nostri abbonati continueranno a vedere le partite della Serie A su Sky. Mediapro è un broker dei Diritti, quindi dovrà rivolgersi ai broadcaster, tra cui ...