Dirigente di #ForzaNuova legato mani e piedi e pestato in strada. Almeno sei persone hanno accerchiato a Palermo

Ha una frattura al naso, ematomi al volto e in tutto il corpo e una sospetta lesione alla spalla Massimo Ursino, ilprovinciale di Forza Nuova che ieri è stato bloccato in strada,legato e picchiato a sangue da un gruppo di almeno sei persone a Palermo, nella centrale via Dante, a pochi passi dalla sede del movimento di estrema destra. I medici del pronto soccorso dell'ospedale civico gli hanno diagnosticato unadi venti.Rivendicata l' azione via mail:"Colpito in modo esemplare".Girato un video,messo su YouTube(Di mercoledì 21 febbraio 2018)