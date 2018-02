Dirigente di Forza Nuova pestato a Palermo | due persone fermate per tentato omicidio

Laura Boldrini - la posta di Dagospia : 'Pestato Dirigente di Forza Nuova - perché non chiede di abolire le organizzazioni antifasciste?' : Su Dagospia , nella consueta rubrica posta ! , c'è chi pone un interrogativo tanto semplice quanto, ad ora, senza ris posta . 'Caro Dago - chiede Rob Perini -, in sei hanno pestato a sangue un dirigente ...

Forza Nuova - il Dirigente pestato a Palermo condannato per botte a immigrati : Massimiliano Ursino, il dirigente di Forza Nuova pestato ieri sera a Palermo , venne arrestato nel luglio 2006 per aver rapinato e picchiato due immigrati del Bangladesh nel centro di Palermo di fronte ...

Dirigente di Forza Nuova aggredito a Palermo - 6 in questura| : Massimo Ursino è stato accerchiato in via Dante da 6 persone col volto coperto: secondo testimoni c’era anche una ragazza che riprendeva l’aggressione

Palermo - qual è la cosa più inquietante del pestaggio del Dirigente di Forza Nuova : Fino a ieri sera le uniche tangibili notizie su tale Massimo Ursino si potevano reperire solo sulle pagine della cronaca giudiziaria. L’Ansa lo ricorda, infatti, per il suo arresto nel 2006 per aver pestato e rapinato due cittadini originari del Bangladesh, come incriminato per un’altra aggressione a sfondo razziale nel 2005 e protagonista di numerosi atti di violenza verbale e non. Insomma il titolo, che oggi scopro, di coordinatore palermitano ...