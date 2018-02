Di Maio fa l' anti-banche ma ha messo in lista l' ex avvocato di Mps

Il candidato va alle elezioni/ Anticipazioni 20 febbraio : Pif incontra Di Maio - Meloni e Grasso : Il candidato va alle elezioni, Anticipazioni 20 febbraio: in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, Pif incontra i candidati per rivolgere loro le domande che tutti vorrebbero fare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 07:08:00 GMT)

Di Maio : 'Rimborsopoli è chiusa - 8 casi eclatanti - tutti allontanati'. C'è la grana De Falco : 'mai violento' : Il candidato M5s avrebbe aggredito con violenza moglie e figlia. Il diretto interessato smentisce: 'è solo una strumentalizzazione'. Il candidato leader invita la signora a denunciare, se le accuse ...

Borrelli fonda un movimento anti-M5S. Ira del leader Di Maio : voleva un terzo mandato : Di sicuro qualcuno mente. Perché non c’è alcuna malattia che ha costretto l’europarlamentare grillino David Borrelli, braccio destro di Davide Casaleggio e membro del triumvirato nell’associazione Rousseau, a passare al gruppo Misto, com’è stato scritto nel comunicato firmato dalla delegazione europea e non smentito dall’interessato per oltre 24 or...

Rimborsi M5s - Renzi 'Truffe acclarate - Di Maio dica quanti sono coinvolti' : ROMA - Di buon mattino il segretario del Pd Matteo Renzi torna all'attacco sullo scandalo dei Rimborsi che sta scuotendo il M5s. E così, dopo aver paragonato Luigi Di Maio a Bettino Craxi che ...

Casa con vista sul Colosseo Di Maio sulle orme di Scajola Ma non era paladino dell'anti-Casta? : Certo, considerando il centro di Roma e la distanza della precedente abitazione, a Trastevere, rispetto a quella nuova, in Via dei Fori Imperiali, dal Parlamento, la ratio è quella dell'ottimizzazione della durata degli spostamenti a piedi. Senza considerare che se diventerà presidente del Consiglio, Luigi Di Maio dovrà trasferire il proprio domicilio a Palazzo Chigi. Segui su affaritaliani.it

Migranti : Giammanco (Fi) - Di Maio e Renzi mistificano la realtà : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Il candidato premier dei grillini Di Maio e quello del Pd Renzi non sanno di che parlano e mi sembrano caduti dal pero quando accusano il presidente Berlusconi di aver voluto l’intervento militare in Libia per abbattere il regime di Gheddafi. Sulla vicenda libica, infa

Migranti - Renzi e Di Maio contro Berlusconi : 'Bomba sociale? L'ha creata lui' : Matteo Renzi e Luigi Di Maio all'attacco di Silvio Berlusconi . Matteo Salvini che evoca le Br e Giorgia Meloni che stigmatizza quanti sono corsi a Macerata ma non hanno chiamato la mamma di Pamela. ...

Migranti - Renzi e Di Maio contro Berlusconi : 'Bomba sociale è colpa sua'. Veleni su impresentabili : 'L'Italia firmò gli accordi nel 2003 quando al governo c'era lui' ricordano i due leader del Pd e M5s, ma la sintonia si ferma e ripartono nuove frecciate per gli indagati nelle liste con tanto di ...

Di Maio : migranti - colpa del centrodestra : 12.39 "Berlusconi è il responsabile della bomba sociale dell'immigrazione". Lo dice il candidato premier M5s Luigi Di Maio in un video in diretta da Orgosolo in Sardegna, pubblicato su Facebook. "In Italia-ha proseguito- l'immigrazione è fuori controllo per colpa sua e del centrosinistra.Insieme hanno firmato trattati vergognosi, fatto business sull'immigrazione e bombardato la Libia". centrodestra e centrosinista hanno "firmato il regolamento ...

Migranti - Di Maio : “Berlusconi? Ha perso la memoria - è lui il vero responsabile della bomba sociale” : “A 81 anni cominci a perdere la memoria e allora è preoccupante per tutto il Paese, eppure conosco tanti 81enni che ricordano bene le nefandezze che ha fatto quando era al governo. Berlusconi è il responsabile della bomba sociale dell’immigrazione in Italia perché è un fenomeno fuori controllo per colpa sua e per colpa del centrosinistra che insieme hanno firmato trattati vergognosi, hanno fatto business sull’immigrazione e ...

Elezioni - Grasso : “Di Maio? Inaffidabile - ha posizioni ondivaghe. Mio modello? Piersanti Mattarella” : “Il mio modello? E’ Piersanti Mattarella“. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) da Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, che spiega: “Mi sono occupato delle indagini dell’omicidio di Piersanti Mattarella, che fu ucciso nel 1980 a Palermo. Ero un giovane magistrato e ho compreso come doveva essere il politico: il politico è dotato di competenza, efficienza, lungimiranza strategica, deve ...

Braccialetto - Amazon : speculazioni fuorvianti Di Maio : è colpa del Jobs Act e del Pd : Braccialetto, Amazon: speculazioni fuorvianti Di Maio: è colpa del Jobs Act e del Pd E’ solo un brevetto ma ha già fatto parecchio discutere: il colosso della distribuzione definisce “speculazioni” le polemiche sul dispositivo. Il leader M5s punta il dito contro il Pd: “Se in Italia si possono mettere dispositivi sui lavoratori per controllarli è […] L'articolo Braccialetto, Amazon: speculazioni fuorvianti Di Maio: ...

