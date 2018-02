“Daniele Bossari? Lo so io…” Isola | Eva Henger choc | succede dopo la diretta La ex

caffeinamagazine

: Ci siamo giocati anche Daniele Bossari, bene. #Isola - trash_italiano : Ci siamo giocati anche Daniele Bossari, bene. #Isola - begliocchi11 : RT @Ri_Ghetto: Gente che ipnotizza, gente che abbandona, angeli che parlano, droga di cui nessuno sa niente, dubbi su chi ha fatto cosa. Me… - GIOURSO : RT @trash_italiano: Ci siamo giocati anche Daniele Bossari, bene. #Isola -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Il canna-gate è ancora di casa all’dei Famosi. La quintaè cominciata proprio con le spiegazioni di Alessia Marcuzzi: Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all’uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni molto morbidi e cauti. Questa sera in qualche modo tenterò di fare un po’ di chiarezza con i concorrenti che usciranno”. E così è stato. Prima è toccato a Cecilia Capriotti: “Io fumo qualche sigaretta al giorno, quindi non noto chi fuma chi no – ha risposto la ex naufraga – Se avessi visto, denunciare non è il mio stile. Ho fumato sigarette fuori e basta, non ci ho fatto caso. È una situazione talmente delicata”. Poi è ...