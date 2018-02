Daniele Bossari contro Eva Henger a L’Isola | “Dove vuoi arrivare?”

Mara Venier e Daniele Bossari ironizzano sul ‘canna-gate’ (VIDEO) : Daniele Bossari e Mara Venier in una vena ironica: ecco cosa è successo Mara Venier è nota per essere un personaggio molto schietto e senza peli sulla lingua. E’ una delle poche che, pur trovandosi in contesti televisivi, non si risparmia dal dire la sua e dall’esprimere il suo pensiero, in maniera spesso veemente. Inoltre la sua tendenza ad anticipare dettagli e notizie, che invece dovrebbero essere taciuti per poi essere rivelati a ...

Daniele Bossari sceglie Lorenzo Flaherty come testimone di nozze : Lorenzo Flaherty testimone di nozze: l’annuncio di Daniele Bossari Daniele Bossari ha vinto il Grande Fratello Vip, ma ha soprattutto vinto la battaglia contro se stesso. Dopo un periodo buio fatto di autocommiserazione, alcolismo, distruzione e quant’altro è riuscito a risalire la china aiutato dai suoi cari, la figlia Stella e la compagna di una vita Filippa Lagerback. E proprio a quest’ultima ha chiesto la mano ...

Lorenzo Flaherty testimone di nozze di Daniele Bossari - la proposta in diretta all’Isola dei famosi : Daniele Bossari sceglie Lorenzo Flaherty come testimone di nozze e l’attore, che ha condiviso con l’opinionista dell’Isola dei famosi la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, accetta la proposta. Lorenzo Flaherty dice di sì alla proposta di Daniele Bossari di fargli da testimone di nozze Durante la puntata di martedì 13 febbraio dell’Isola Flaherty compare […] L'articolo Lorenzo Flaherty testimone di nozze di ...

Daniele Bossari su Instagram contro la dipendenza da smartphone : "Viviamo perennemente attaccati ai nostri cellulari" : Ha posato con un cavo del caricabatteria intorno al collo a mo' di cappio. Daniele Bossari ha pubblicato un lungo post su Instagram per denunciare la nostra dipendenza da smartphone e schermi: "Viviamo perennemente con questo oggetto in mano, alla ricerca di una presa di corrente dove risucchiare energia", ha scritto. Il problema, secondo il volto della tv, è però più vasto: non riusciamo a farne a meno, al punto da non ...

Cristiano Malgioglio escluso da ’90 Special! E lui dice di aver “rotto” con Daniele Bossari : Cristiano Malgioglio escluso dalle ultime due puntate di ’90 Special. Come mai? E cosa dichiara il cantautore? Ecco tutte le notizie e dichiarazioni in merito. Cristiano Malgioglio “allontanato” da ’90 Special? Il settimanale Chi riporta l’indiscrezione: “Nicola Savino in gran segreto ha registrato due puntate di ’90 Special per Italia 1, che andranno in onda […] L'articolo Cristiano Malgioglio ...

DUGONGO - COS'È?/ L'animale che stupisce Alessia Marcuzzi : il mammifero raccontato da Daniele Bossari : DUGONGO, COS'È? L'animale stupisce Alessia Marcuzzi a L'Isola dei Famosi 2018: il mammifero viene raccontato da vicino da Daniele Bossari che sembra entusiasta del grosso animale.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:07:00 GMT)

Daniele Bossari : “Volevo morire” le dure parole del vincitore del GF Vip : Daniele Bossari torna a parlare di alcolismo: “Ero davanti lo specchio ma non vedevo la mia immagine riflessa, muovevo la mano, cercavo la bottiglietta di whisky. Bevevo un goccio. Poi stringevo il cuscino. Spegnevo gli occhi. Viaggiavo con la testa. Ed ecco che tutto tornava normale in quell’atrio di casa. Da solo. Lontano da Filippa, lontano da mia figlia Stella, sempre più lontano dalla vita che se fosse finita quella sera, se mi fossi ...

Daniele Bossari - la voce che travolge Mediaset : 'Dopo il Grande Fratello condurrà il Festivalbar' : È stato un programma cult della tv italiana e delle reti Mediaset in particolare. Tra anni 80 e 90 il Festivalbar è stato l'anti- Sanremo , tanto festoso e giovane quello quanto serioso e paludato, '...

Daniele Bossari - Filippa Lagerback confessa dalla Toffanin a Verissimo : 'Cosa sono arrivata a dirgli quand'era in crisi' : Una storia d'amore, quella di Daniele Bossari e Filippa Lagerback , che ha rischiato di schiantarsi contro la depressione. A rivelare i dolorosi retroscena della loro vita privata è stata la Lagerback,...

FRANCESCO MONTE E NADIA RINALDI ESPULSI LUNEDI?/ Caso droga : parla Daniele Bossari (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e NADIA RINALDI ESPULSI dall'Isola dei famosi 2018? Il Caso droga si allarga e la produzione indaga su chi ha fornito l'erba ai naufraghi in Honduras.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:50:00 GMT)

Verissimo : Daniele Bossari svela il suo pensiero su Francesco Monte : Daniele Bossari a Verissimo parla di Francesco Monte Silvia Toffanin a Verissimo ha da poco intervistato Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Ed è stato soprattutto l’opinionista della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi ad aver fatto molto discutere. Il motivo? L’uomo è tornato a parlare delle gravissime accuse mosse da Eva Henger Lunedì scorso nei confronti di Francesco Monte. E in questa circostanza il conduttore ha ...

Daniele Bossari/ Nuove indiscrezioni sui naufraghi de L'Isola dei Famosi 2018 (Verissimo) : Daniele Bossari, protagonista nel salotto di Silvia Toffanin per le ultime news dell’Isola dei Famosi in cui veste i panni di opinionista. Prossimo conduttore del Festivalbar?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:55:00 GMT)

FILIPPA LAGERBACK/ Il periodo buio di Daniele Bossari : "Doveva fare pace con se stesso" (Verissimo) : La showgirl svedese FILIPPA LAGERBACK racconta a Verissimo il periodo difficile passato al fianco di Daniele Bossari e di come oggi siano tornati ad essere felici.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:28:00 GMT)

Verissimo / Ospiti 3 febbraio e diretta : Filippa Lagerback e Daniele Bossari condividono anche.... foto : Verissimo, anticipazioni ed Ospiti del 3 febbraio 2018: Filippa Lagerback, Daniele Bossari, Aida Yespica, Marcella Bella, Michele Morrone e Francesca Inaudi Ospiti.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:45:00 GMT)