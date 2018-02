Dance Dance Dance Anticipazioni | video | cosa succede nella zona divani? quinta puntata

Dance Dance DANCE/ Anticipazioni : video - Baby K accende già il pubblico! (quinta puntata) : DANCE, DANCE, DANCE Anticipazioni quinta serata 21 febbraio: le assegnazioni mettono in crisi tutte le coppie ancora in gara. Chi sarà eliminato dalla giuria?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:11:00 GMT)

Damiano dei Maneskin / Foto - il cambio look fa impazzire le fan : lap Dance e commenti spinti : Damiano David dei Maneskin, cambio look per il leader della band che si è classificata in seconda posizione durante la 12esima edizione di X Factor, le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:41:00 GMT)

LUCA TOMMASSINI/ È il nuovo direttore artistico del serale di Amici (Dance Dance Dance) : LUCA TOMMASSINI, giudice del talent di casa Sky, ha ufficializzato l’addio a X-Factor con relativo passaggio ad Amici per vestire i panni del direttore artistico nella fase serale.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Tomorrowland - il festival della musica Dance ed elettronica sarà al Parco di Monza : è la prima volta in Italia : L’Italia è per la prima volta tra le magnifiche sette nazioni che sabato 28 luglio ospiteranno Tomorrowland, il più grande festival della musica dance ed elettronica. A far da cornice all’evento sarà il Parco di Monza, che l’estate scorsa ha ospitato gli I-Days: sul palco si alterneranno diversi dj di fama internazionale e numerosi collegamenti in diretta streaming con l’esibizione principale in Belgio, dalle 16 fino alle 3 di ...

Maneskin - Damiano si esibisce in una pole Dance con tacchi a spillo nella prima data live. Ma l’effetto non è proprio glam : Bello bello in modo assurdo, per dirla alla Zoolander. Così Damiano dei Maneskin, almeno stando alla pioggia di ormoni che intasa le bacheche social ogni volta che il nostro si mostra. Il cantante della band seconda classificata all’ultima edizioni di XFactor semina feromoni con un solo sguardo, sovra eccita il pubblico con un movimento delle natiche. Almeno, così è se si pensa alle esibizioni fatte al talent di Sky. Le luci, i costumi, le ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari della free Dance (martedì 20 febbraio). Due coppie per l’Italia : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì vedremo all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie. Per l’Italia saranno in gara Anna Cappellini / Luca Lanotte e Charlène Guignard / Marco Fabbri. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : sfida tra Tessa Virtue / Scott Moir e Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron nella free Dance. Anna Cappellini e Luca Lanotte in corsa per il bronzo : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì vedremo all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie. Al comando della classifica dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito anche il nuovo record mondiale della ...

Pole Dance e tacchi per Damiano : così i Maneskin infiammano i fan : Pole dance, tacchi a spillo e maglia a rete per Damiano al primo concerto dei Maneskin. La prima tappa del tour della band lanciata da X Factor è stata all'AfterLife di Perugia. Nonostante lo show sia ...

La sexy lap Dance di Damiano al primo concerto dei Maneskin è tutto quello che dovete vedere oggi : Quando un omone dello staff fa zig-zag tra il pubblico con un palo da lap dance, dal pubblico si leva un boato che nemmeno al Maracanà. Damiano non c'è più sul palco, rimangono Er Cobra, il chitarrista, la bassista Victoria e Ethan, al suo posto in batteria. Il frontman spunta pochi minuti dopo, in fondo al sala, illuminato da centinaia di flash che adesso sono tutti su di lui. Kiss This degli Struts è solo la traccia ...