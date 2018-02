Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | in semifinale il derby nordamericano tra Canada e

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 22 FEBBRAIO: 01.05 Tie-break , ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : I tornei di Curling entrano nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. giovedì 22 febbraio interamente dedicato agli uomini: prima lo spareggio tra Svizzera e Gran Bretagna, poi all’ora di pranzo (italiana) le due semifinali. Da una parte la favoritissima Svezia che se la dovrà vedere contro la vincente del tie-break, l’altro scontro sarà tra Canada e USA con i biancorossi favoriti. Di seguito il calendario, il Programma ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling maschile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata): 5-9 01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata): 5-3 01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata): 7-11 01.05 Svizzera vs Gran ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti raggiungono la Svezia in semifinale - Gran Bretagna e Svizzera giocheranno lo spareggio : Canada, Stati Uniti e Svezia si giocheranno le medaglie nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang insieme a una tra Gran Bretagna e Svizzera, che dovranno passare dallo spareggio per ottenere l’ultimo pass per le semifinali. Il match decisivo di questa ultima sessione è stata quello tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in cui i nordamericani hanno dominato, trovando la vittoria per 10-4. La squadra capitanata dallo skip ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di mercoledì 21 febbraio. Programma - orari e tv : mercoledì 21 febbraio si concluderanno i due round robin dei tornei di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e conosceremo quali saranno le squadre che si sfideranno in semifinali. Molte formazioni sono in lizza per i quattro posti al sole, sia tra le donne che tra gli uomini, e c’è anche la possibilità di assistere a qualche spareggio. L’Italia ha già terminato la propria avventura a cinque cerchi e oggi non scenderà ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : vittorie fondamentali per Stati Uniti e Giappone che tornano in corsa per le semifinali : L’undicesima sessione del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha portato due vittorie fondamentali a Stati Uniti e Giappone, che superano rispettivamente Svizzera e Danimarca e tornano in corsa per le semifinali. L’Italia ha invece chiuso in bellezza il suo torneo, con la vittoria per 6-4 con la Norvegia. Gli Stati Uniti di John Shuster si confermano la mina vagante del torneo e riescono a battere a sopresa anche ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia chiude in bellezza - sconfitta la Norvegia. Azzurri fuori a testa alta : L’Italia chiude in bellezza la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Nazionale maschile di Curling ha infatti sconfitto la Norvegia per 6-4 ottenendo così la terza vittoria nel torneo a cinque cerchi dopo quelle contro Svizzera e USA. Gli Azzurri erano già certi di non poter lottare per l’accesso alle semifinali ma hanno saputo reagire e hanno ottenuto uno scalpo di prestigio: ora siamo penultimi in ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Svezia 3-7 - ora si chiude con la Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime partite dell’Italia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono purtroppo già certi di non accedere alle semifinali e oggi giocheranno soltanto per l’onore: prima la sfida contro la corazzata Svezia che guida la classifica, poi il match di chiusura contro la Norvegia che è in piena corsa per le medaglie. Amos Mosaner e compagni ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Corea del Sud prima semifinalista - lotta per gli altri posti : La Corea del Sud è la prima semifinalista del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno sconfitto gli USA per 9-6 e hanno così staccato il biglietto con due giornate di anticipo. La partita si è decisa nel quinto end quando Kim e compagne hanno realizzato quattro punti portandosi avanti 6-3, poi i conti si sono chiusi nel nono quando la Corea del Sud ha realizzato altri due punti. Gran ...

Olimpiadi - confermata positività doping per il russo del Curling : doping confermato per il russo del curling Aleksander Krushelnitckii. Le analisi sul campione B dell'atleta hanno infatti accertato la positività, rilevando ancora tracce di meldonio, la sostanza ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia troppo forte - l’Italia si arrende 7-3 : Rispettato il pronostico nella terzultima sessione del Round Robin delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda il Curling maschile: impegnata la nazionale italiana, che è stata sconfitta dalla grande favorita per la medaglia d’oro, la Svezia, per 7-3. Match davvero durissimo per Mosaner e compagni, che hanno dovuto subire sempre e comunque la grande classe degli scandinavi guidati dallo skip Niklas Edin. Nella tarda ...