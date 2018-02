Curling femminile | Olimpiadi PyeongChang 2018 | storica semifinale tra Corea del Sud e

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Corea del Sud prima semifinalista - lotta per gli altri posti : La Corea del Sud è la prima semifinalista del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno sconfitto gli USA per 9-6 e hanno così staccato il biglietto con due giornate di anticipo. La partita si è decisa nel quinto end quando Kim e compagne hanno realizzato quattro punti portandosi avanti 6-3, poi i conti si sono chiusi nel nono quando la Corea del Sud ha realizzato altri due punti. Gran ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone batte la Svezia e la raggiunge al secondo posto - vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna : Il Giappone supera la Svezia nella nona sessione e ora le due squadre sono appaiate in seconda posizione nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. vittorie importanti anche per Stati Uniti e Gran Bretagna che salgono al quarto posto e tornano così pienamente in corsa per semifinali. Giornata quindi da dimenticare per la Svezia di Anna Hasselborg che, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, viene battuta anche dal ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : cade l’imbattibilità della Svezia! La Corea del Sud vince e si porta in testa : Termina l’imbattibilità della Svezia nel torneo femminile di Curling a PyeongChang 2018. Nel big match dell’ottava sessione, le scandinave sono state battute dalla Corea del Sud per 7-6 al termine di un incontro molto equilibrato. Le asiatiche hanno scavato il solco progressivamente, fino ad arrivare sul 7-3 all’ottavo end. La Svezia ha provato la rimonta: nel nono end ha segnato due punti, mentre nel decimo ne ha realizzato ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia imbattuta al comando - Giappone e Corea sognano : La Svezia continua a guidare la classifica del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave infilano la quinta vittoria consecutiva battendo la Gran Bretagna per 8-6 all’extra-end. Hasselborg e compagne volano sul 6-4 al termine della nona frazione ma una grande giocata di Muirhead permette alle britanniche di giocarsi tutto al supplementare dove però la Svezia si dimostra superiore. Le gialle ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone affianca la Svezia in testa - Corea batte Gran Bretagna! : Il Giappone affianca la Svezia in testa al torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Fujisawa e compagne hanno infilato la quarta vittoria in questa rassegna a cinque cerchi (anche se hanno giocato una partita in più rispetto alle scandinave): le atlete olimpiche di Russia si sono dovute arrendere per 10-5 al termine della nona frazione quando una Grande giocata della skip ha regalato un fondamentale 2-0 che, ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia vola in testa - perde il Giappone : La Svezia è balzata al comando della classifica del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave hanno infilato la quarta vittoria consecutiva in questa rassegna a cinque cerchi e si confermano l’unica squadra imbattuta sul ghiaccio sudcoreano. La Svezia ha sconfitto la Svizzera per 8-7: la partita si è risolta tra il sesto e l’ottavo end dove Hasselborg e compagne hanno tenuto il pallino ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia aggancia il Giappone in testa - Corea scatenata : La Svezia aggancia il Giappone al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave sono riuscite a sconfiggere OAR per 5-4 all’extra-end: partita molto imbrigliata con tre mani iniziali nulle, poi un botta e risposta end dopo end che ha costretto al supplementare dove Hasselborg e compagne si sono rivelate superiori rispetto alla formazione di Moiseeva. La Corea del Sud si prende uno ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone in testa al femminile - OAR e USA vincenti. I risultati della seconda giornata : Il Giappone è al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 al termine della seconda giornata. Le nipponiche si sono imposte sulla Danimarca per 8-5: sotto 4-3 dopo il sesto end, Fujisawa e compagne si sono scatenate piazzando tre punti nella settima frazione e due nell’ottava, chiudendo poi i conti con un end d’anticipo. Alle loro spalle si trova a sorpresa la Corea del Sud che ha fatto il ...

