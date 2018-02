Crotone : Capuano - riscattare ko Benevento : Crotone, 21 FEB - riscattare la sconfitta di Benevento e allungare sulla più diretta avversaria per la corsa salvezza. Sono questi gli obiettivi di Marco Capuano, difensore del Crotone, che spiega ...

Crotone calcio - ripresi gli allenamenti dopo le vacanze. In mattinata presentato allo Scida il neo pitagorico Marco Capuano

Cagliari - ufficiale Capuano al Crotone : la “strana” formula ed i dettagli dell’affare : “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Crotone del calciatore Marco Capuano. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del club calabrese. Arrivato in Sardegna nell’estate del 2014, il difensore abruzzese ha totalizzato in rossoblù 57 partite e 2 gol, distinguendosi sempre per professionalità, massimo impegno e attaccamento al club. Con le sue qualità, dimostrate sia in campo che ...

