Craig Warwick Vs Eva Henger Scontro in studio | In casa ho visto fumare solo

Cecilia Capriotti e Craig Warwick non appoggiano Eva Henger : “Non abbiamo visto Francesco Monte fumare marijuana” : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti e Craig Warwick non stanno dalla parte di Eva Henger Dopo Nadia Rinaldi, anche Cecilia Capriotti e Craig Warwick prendono le distanze da Eva Henger e dal canna-gate che ha travolto Francesco Monte. La showgirl e il sensitivo hanno ribadito all’Isola dei Famosi di non aver mai visto l’ex tronista […] L'articolo Cecilia Capriotti e Craig Warwick non appoggiano Eva Henger: “Non abbiamo ...

Craig Warwick/ Il suo saluto alla palapa : quale concorrente al suo posto? (Isola dei Famosi) : Craig Warwick, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Nomination/ Cannagate e news : la reazione dei naufraghi al ritiro di Craig Warwick : Nomination e pagelle dell'Isola dei Famosi deludono i fan che continuano a lamentarsi di questa edizione, come andranno le cose per i naufraghi? Ecco tutte le news(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 22:40:00 GMT)

Isola dei Famosi : fuori Cecilia Capriotti - Craig Warwick si ritira - anche lui! - . E 'torna' Francesco Monte : Isola dei Famosi, nella quarta puntata , la prima di martedì, fuori altri due naufraghi: Cecilia Capriotti viene eliminata tra le lacrime, Craig Warwick si ritira , per infortunio, . E c'è un video-...

Isola dei Famosi - Craig Warwick abbandona il gioco : Questa sera andrà in onda la quarta puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, puntata che si preannuncia piuttosto spumeggiante.Il motivo? Sicuramente i naufraghi verranno chiamati a risolvere alcuni problemi interni al gruppo, ci sarà un'eliminazione, le nomination e, colpo di scena dell'ultima ora, un abbandono. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Spy attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. La rivista ...

Craig Warwick abbandona l'Isola : "Ha bisogno di riposo". Nuovo concorrente in arrivo : Craig Warwick non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi. A causa di un piccolo incidente deve abbandonare l'Isola. A darne l'ufficialità è Alessia...

Craig Warwick abbandona l'Isola : 'Ha bisogno di riposo'. Nuovo concorrente in arrivo : Craig Warwick non è più un concorrente dell' Isola dei Famosi . A causa di un piccolo incidente deve abbandonare l'Isola A darne l'ufficialità è Alessia Marcuzzi in diretta durante il serale in onda ...

Craig Warwick SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Alessia Marcuzzi conferma : "Ha avuto un grave incidente" : CRAIG WARWICK si è RITIRAto DALL'ISOLA dei FAMOSI 2018? Problemi di salute per il naufrago che pare abbia abbandonato l'Honduras per essersi rotto una gamba.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:50:00 GMT)

CHI È IL NAUFRAGO CHE SI È RITIRATO DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018?/ Craig Warwick fuori? Conferma a Pomeriggio 5 : Chi è il NAUFRAGO che abbandona l'Isola dei FAMOSI 2018? I fans puntano su Paola Di Benedetto, ma alcuni rumors parlano di un incidente che ha costretto Craig Warwick al forfait(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Chi è il naufrago che si è ritirato dall'Isola dei Famori 2018?/ Rumors su Paola Di Benedetto e Craig Warwick : Chi è il naufrago che abbandona l'Isola dei Famosi 2018? I fans puntano su Paola Di Benedetto, ma alcuni Rumors parlano di un incidente che ha costretto Craig Warwick al forfait(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Craig Warwick pronto ad abbandonare il reality : Craig Warwick Un nuovo abbandono scuote l’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Dopo Chiara Nasti e l’uscita di scena di Francesco Monte, che aveva lasciato il reality di Canale5 a seguito delle accuse sul ‘canna-gate’, un altro concorrente si appresta a ritirarsi dal programma. Il suo nome verrà svelato stasera nell’appuntamento settimanale di prime time. Dovrebbe trattarsi di Craig Warwick. Il sensitivo ...

Isola 13 : Aida Nizar entra nel cast al posto di Craig Warwick? : Craig Warwick abbandona L’Isola dei Famosi: al suo posto arriva Aida Nizar? Craig Warwick ha abbandonato L’Isola dei Famosi 13. E’ stata questa la news lanciata qualche ora fa sui social. Il motivo? In pratica il sensitivo di origini inglesi pare si sia infortunato. Per questa ragione è stato costretto a ritirarsi dal gioco. Finita qua? Nemmeno per idea perchè poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha lanciato ...

Isola dei Famosi - Craig Warwick abbandona il gioco : Questa sera andrà in onda la quarta puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, puntata che si preannuncia piuttosto spumeggiante.Il motivo? Sicuramente i naufraghi verranno chiamati a risolvere alcuni problemi interni al gruppo, ci sarà un'eliminazione, le nomination e, colpo di scena dell'ultima ora, un abbandono. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Spy attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. La rivista ...

Craig Warwick si ritira dall'Isola dei Famosi 2018?/ Ferita all'addome o gamba rotta? I rumors : Craig Warwick si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2018? Problemi di salute per il naufrago che pare abbia abbandonato l'Honduras per essersi rotto una gamba.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:15:00 GMT)