Corona fuori dal carcere per tornare in comunità

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Il giudice della Sorveglianza del Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Antonella Calcaterra, ha deciso l’affidamento terapeutico per il celebre Fabrizio, dopo che la stessa venne respinta da un altro giudice della Sorveglianza, Beatrice Crosti, in data 13 settembre, con la motivazione che l’ex fotografo dei vip era da considerarsi ancora socialmente pericoloso. Così Fabriziogià in data odierna potrà uscire daldi San Vittore, dove era rinchiuso, per iniziare di nuovo un percorso terapeutico contro la tossicodipendenza e di supporto psicologico in una struttura di Limbiate, in provincia di Milano. Di notte dormirà nella sua casa in centro a Milano Il provvedimento, che dovrà comunque essere confermato nel corso di una speciale udienza davanti al collegio della Sorveglianza che si terrà alla fine di marzo, prevede che Fabrizio...