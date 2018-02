Corea nord | Wp | Pence era pronto a incontro segreto

A Pyeongchang Pence doveva vedere nordCoreani - ma l'incontro è saltato : Pence ha detto che la presenza del genitore del ragazzo vuole "ricordare al mondo le atrocità che avvengono in Corea del Nord".Dichiarazioni, queste, che hanno fortmente irritato Pyongyang. "La Corea ...

Così è saltato l'incontro segreto tra Usa e Corea del Nord durante le Olimpiadi : E' saltato all'ultimo momento l'incontro tra il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la delegazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali 2018: Pyongyang ha annullato il meeting a due...

PyeongChang - la Corea del Nord chiude l'Olimpiade senza medaglie : PyeongChang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, Nessuna medaglia: la caduta di Jong Kwang-bom nelle batterie dei 500 metri dello short track maschile ha segnato la fine delle gare per gli atleti ...

“NordCorea pronta a cyberattacco” : Tokyo, 20 feb. (AdnKronos/Washington Post) – La Corea del Nord è pronta per sferrare un nuovo cyberattacco. A far scattare l’allarme è un rapporto diffuso da FireEye, società di cybersecurity con base in California. Il report accende i riflettori sull’attività condotta recentemente dai ‘cyberwarriors’ di Pyongyang, che hanno sfruttato nuove falle nella rete per azioni di spionaggio. Non è azzardato, secondo FireEye, ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - quanta fatica nei salti! Il feeling col trampolino Coreano non è mai sbocciato : Non sono le Olimpiadi di Alessandro Pittin. La controprestazione nel salto dal trampolino HS140 conferma una sensazione che già da tempo ormai si avvertiva in casa Italia. Pittin non è mai riuscito a trovare il feeling giusto col trampolino di PyeongChang e il risultato odierno è la prova delle difficoltà in cui l’azzurro si è imbattuto sin dalla prima prova nel salto. Dopo il flop dal trampolino normale, più congeniale alle sue ...

Lettonia - arrestato governatore della Banca centrale Rimsevics. L'ombra di riciclaggio e NordCorea : Per la Lettonia si tratta di un nuovo colpo dopo che nei giorni scorsi il Tesoro Usa ha vietato alle proprie banche di fare transazioni con la maggiore Banca della Lettonia, Ablv, accusata di aver "istituzionalizzato il riciclaggio di denaro" e di aver intrattenuto rapporti con soggetti riconducibili allo sviluppo del programma missilistico della Corea del Nord. Il ministro delle finanze Dana Reizniece-Ozola ha avvertito invece che il sistema ...

Corea del Nord - la scoperta terrificante sui missili di Kim Jong-un : la loro origine e perché può colpire subito : Nonostante le Olimpiadi e la traballante pax che hanno portato, il mondo continua a guardare con sospetto alla Corea del Nord e al suo arsenale. E proprio sui missili balistici intercontinentali a disposizione di Kim Jong-un , si scopre che potrebbero essere stati ...

Le cheerleaders nordCoreane ballano al suono della loro banda : ... , , askanews, - Sono state la principale attrazione nordcoreana durante le storiche olimpiadi invernali di Pyeonchang in Corea del Sud, che hanno segnato un timido disgelo in nome dello sport fra le ...

La maggior parte dei Coreani del Nord non può guardare le Olimpiadi per una precisa ragione : La Corea del Nord ha inviato una delegazione di 22 atleti ai Giochi invernali di Pyeongchang, città della Corea del Sud ad appena 80 chilometri dal confine. Oltre agli atleti, Pyongyang ha mandato anche un intero squadrone di cheerleader, forse il vero fiore all'occhiello della Repubblica Popolare Democratica di Corea, assieme alla sorella del Leader supremo Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Ma i coreani del Nord rimasti in patria hanno la ...

Filo spinato - munizioni - soldati : tra Corea del Nord e Corea del Sud - viaggio al 38esimo parallelo : Nella zona demilitarizzata istituita fra le due Coree: una striscia di terra che attraversa la penisola Coreana, lunga 249 chilometri e larga quattro. Istituito nel 1953, è il confine più armato del mondo

Educazione militare e in bagno accompagnate : la dura vita delle cheerleader nordCoreane : Otto pullman, scortati da sei macchine della polizia. Quando le cheerleader nordcoreane entrano al Kwandong Hockey Centre, sugli spalti si alza un brusio come se fosse arrivato un grande campione. In realtà a nessun atleta della loro spedizione è stata fin qui riservata una simile accoglienza: gli spettatori alzano le fotocamere dei loro cellulari, a caccia di un video da postare sui social. Le ragazze, in file ordinate al limite del ...

Giochi - sci : tifo per nordCoreana - ultima : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 15 FEB - Ha chiuso 67/a, con l'ultimo tempo, la prima manche del gigante femminile ai Giochi di PyeongChang ma ha avuto un tifo super. Kim Ryon-Hyang, spera un ...

Risultato storico per i pattinatori nordCoreani che si aggiudicano un posto nella finale : Sottoposti a una pressione disumana e messi sotto la lente d'ingrandimento, gli unici due atleti d'élite a rappresentare la Corea del Nord hanno dato dimostrazione del loro valore, mettendo in scena la loro miglior performance di sempre e riaccendendo l'entusiasmo in uno stadio mezzo vuoto. Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik non hanno mancato l'appuntamento con la storia di due Paesi alle prese con prove tecniche di riunione, sul campo dei Giochi ...

La vita delle cheerleader nordCoreane : Alle Olimpiadi sono più di 200, non possono avere contatti con gli estranei, vanno in bagno tutte insieme e non sempre sembrano aver chiaro cosa gli succede intorno