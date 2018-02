Conte | Nazionale? Tutto può accadere

Chelsea - Conte : 'Il mio ritorno in Nazionale? Tutto può succedere' : Lo dice Antonio Conte, allenatore del Chelsea, parlando a Premium sport, dopo il pareggio in Champions con il Barcellona in casa. 'Servirà una grandissima impresa a Barcellona, ma la qualificazione è ...

Chelsea - Conte : 'Nazionale? Se qui cambia lo scenario - tutto è possibile' : LONDRA - Il suo Chelsea è arrivato a un passo dalla vittoria. Il paregggio di Messi, valso l'1-1 finale, nasce da una palla mal gestita dalla difesa dei Blues. Antonio Conte dovrà giocarsi la ...

Nazionale - Costacurta : "Conte? Magari. E se Di Biagio ora le vince entrambe?" : 'E se Di Biagio vince 4-0 con l'Argentina e 3-0 con l'Inghilterra cosa facciamo?'. Una battuta, ma non troppo. Il vice commissario della Figc Alessandro Costacurta è stato intervistato da Fabio Fazio ...

Conte verso il ritorno in Italia : nazionale - Inter e Milan - ecco a chi serve : Il divorzio con Abramovich e il Chelsea sembra scontato a fine stagione. Piace a tanti, ma potrebbe essere irraggiungibile per tutti e...

Conte - parte l'assalto : Milan - Inter e Nazionale aspettino che si liberi : Non c'è stato un comunicato ufficiale, ma la conferma di Antonio Conte si è materializzata attraverso la solita politica del Chelsea, dove spesso le notizie non sono annunciate, ma trapelano. Lo riferisce Stefano Boldrini sulla Gazzetta in edicola oggi. E' stata la Bbc a divulgare la news che "fonti all'Interno ...

Calcio - Costacurta sul nuovo allenatore della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Nazionale - si avvicina Mancini : appuntamento con Costacurta per san Valentino. Conte è infastidito : È sempre più Roberto Mancini il grande favorito per diventare il prossimo commissario tecnico dell'Italia . Come scrive il Corriere dello Sport , dopo i contatti telefonici delle ultime ore, il vicecommissario della Figc, Alessandro Costacurta , e l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo si sono dati appuntamento per mercoledì ...