Come rompere con il nostro smartphone senza soffrire troppo

vanityfair

: il buongiorno si vede dal mattino da quando qualcuno ti viene a rompere SVEGLIATIII SFIGATA ?? svegliarsi alle 4 or… - Antonel18983631 : il buongiorno si vede dal mattino da quando qualcuno ti viene a rompere SVEGLIATIII SFIGATA ?? svegliarsi alle 4 or… - a_m_295 : @renatastortini D'Alema come De Coubertin, l'importante non è vincere...ma rompere i coglioni - HardCan08687591 : RT @gnoccadelsud: Uomini che in dm: Come ti chiami? Quanti anni hai? Di dove Sei? Cosa fai? Sei fidanzata? Sei sposata? ???????????? QUESTO N… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) «Ciao, sono X e passo tutto il giorno su Facebook a guardare cose irrilevanti legate a persone di cui non mi importa fondamentalmente nulla». «Ciaaaao X, grazie per aver condiviso il tuo problema con noi». Nel 2018 funziona più o meno così: grazie allosiamo sempre, ma proprio sempre connessi al mondo, alle notizie, a quello che stanno facendo gli altri. Eppure, proprio a causa di questa connessione perenne ci lasciamo sfuggire la nostra vita, quella più vera, tangibile, fatta di sguardi reali e persone in carne ed ossa. C’è chi, mentre scorre la bacheca di Facebook, si perde il primo sorriso del proprio bambino, i racconti della moglie e dei figli a cena, l’atmosfera magica dell’orizzonte di primo mattino o anche solo la bellezza di un silenziosuoni artificiali. Io, ad esempio, a causa di un’avvincente conversazione su WhatsApp mi sono persa una serie di auto ferme in ...