Colpo gobbo al Copasir

huffingtonpost

: RT @_JellyRoger_: Gli era quasi preso un colpo,al moralizzatore di mamma rai aka gobbo camuffato,aka leccaculi a pagamento. É proprio vero:… - gianpy_italy : RT @_JellyRoger_: Gli era quasi preso un colpo,al moralizzatore di mamma rai aka gobbo camuffato,aka leccaculi a pagamento. É proprio vero:… - Mirko799 : RT @_JellyRoger_: Gli era quasi preso un colpo,al moralizzatore di mamma rai aka gobbo camuffato,aka leccaculi a pagamento. É proprio vero:… - GRANATAFIERO : RT @_JellyRoger_: Gli era quasi preso un colpo,al moralizzatore di mamma rai aka gobbo camuffato,aka leccaculi a pagamento. É proprio vero:… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Una inedita, vitale, disobbediente, e irriverente alleanza si è formata oggi nel finora prevedibile panorama politico italiano: Matteo e Matteo, rispettivamente Renzi e Salvini, agilmente aggirando veti e ritrosie della tradizione si sono parlati e hanno fatto saltare una ennesima mossa che tendeva a condizionare, per un altro piccolo pezzo, il futuro post elettorale. Alleanza, fra i due, certamente inedita, ma nata nello stesso humus che accomuna la presenza in politica dei due – la determinazione a combattere fino all'ultimo voto, all'ultima possibilità contro il loro ingabbiamento (o il loro addomesticamento?). Alla faccia della retorica pentastellata, questa (immaginiamo brevissima) alleanza è una delle mosse più antisistema di questa corsa alle urne.Un passo indietro per spiegare. Questa mattina il governo Gentiloni ha presentato al, come ...