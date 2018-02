: Clara Woods ha ha 12 anni. Ha avuto un ictus quando era ancora nel grembo materno. Da allora la sua vita è stata un… - superabileinail : Clara Woods ha ha 12 anni. Ha avuto un ictus quando era ancora nel grembo materno. Da allora la sua vita è stata un… -

La storia diè una storia di speranza e tenacia.Quella dei suoi genitori che non si sono arresi alle diagnosi dei medici., 12 anni, ha avuto unmentre era nella pancia della mamma.I danni accertati a 7 mesi. "Sarà un vegetale",dissero i medici.Madre brasiliana,padre canadese,ha imparato a capire tre lingue e anche se non parla,comunica con i disegni.Un libro su Frida ha scatenato la sua passione per i colori. Le sue 15 tavole, in mostra a Firenze dal 10 marzo, in una pasticceria di Campi Bisenzio.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)