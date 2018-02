Cigarettes After Sex | diventano 3 i concerti in Italia

Concerti dei Cigarettes After Sex in Italia - nuova data a Gardone Riviera : biglietti in prevendita : I Concerti dei Cigarettes After Sex in Italia si arricchiscono di una nuova data. Dopo il primo annuncio, con le due date con biglietti in prevendita, il gruppo rende noto un terzo appuntamento in programma all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera. La nuova data è in programma per il 7 luglio e in riva al Lago di Garda. La tappa dei Cigarettes After Sex è organizzata nell'ambito del Festival Tener-A-Mente, ospitato dall'Anfiteatro del ...