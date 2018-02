Chelsea | Conte | ' Il mio ritorno in Nazionale? Tutto può succedere'

Chelsea - Conte : 'Nazionale? Se qui cambia lo scenario - tutto è possibile' : LONDRA - Il suo Chelsea è arrivato a un passo dalla vittoria. Il paregggio di Messi, valso l'1-1 finale, nasce da una palla mal gestita dalla difesa dei Blues. Antonio Conte dovrà giocarsi la ...

Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona - ma che gaffe della difesa di Conte [VIDEO] : Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona. Dopo la rete di Willian che ha portato in vantaggio la squadra di mister Conte, i blaugrana si sono riversati in avanti alla ricerca del pari. Il gol alla fine è arrivato a causa di un errore grossolano da parte della difesa londinese che nel tentativo di uscire col palleggio dal pressing, ha commesso una leggerezza regalando il pallone ad Iniesta il quale ha servito Messi solo soletto appena ...

Chelsea-Barcellona : Conte in vantaggio con Willian [VIDEO] : Chelsea e Barcellona si stanno dando battaglia a Stamford Bridge. La squadra di Antonio Conte è passata in vantaggio a sorpresa dopo un primo tempo equilibrato. L’uomo in più dei Blues è stato di certo Willian, autore della rete del vantaggio dopo aver preso due legni nel primo tempo. Una gara ‘anomala’ con i blaugrana abili nel fare il solito possesso palla, che però è risultato essere molto sterile questa sera. Il Chelsea ha ...

Chelsea-Barcellona alle 20.45 La Diretta Esame Messi per Conte : A Stamford Bridge va in scena un classico della Champions League: Chelsea-Barcellona. Sarà un grande ottavo di finale tra gli uomini di Conte, ormai lontani dalla vetta in Premier, e i catalani di ...

Chelsea-Barcellona - le formazioni ufficiali : Conte non si ‘barrica’ : Chelsea-Barcellona è senz’altro la gara di cartello di questa due giorni di Champions League. Due squadre favolose, che si daranno battaglia a Stamford Bridge. Antonio Conte dimostra coraggio con una formazione almeno apparentemente offensiva, poi chiaramente va valutato l’atteggiamento dell’11 in campo, se si farà schiacciare o meno dalla qualità del Barca. In attesa di fare queste valutazioni, Conte schiera un tridente ...

LIVE Chelsea-Barcellona - Champions League 2018 in DIRETTA : Antonio Conte alla prova Messi. Che sfida a Stamford Bridge! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Chelsea-Barcellona, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Stamford Bridge la squadra di Antonio Conte all’esame “Messi” e soci in una grande classifica del calcio europeo e mondiale che senza dubbio regalare spettacolo agli appassionati. Un match tra due filosofie di gioco diverse: il calcio verticale dell’allenatore italiano contrapposto al ...

Chelsea-Barcellona - Conte : 'Noi sfavoriti - ma non battuti' : Sulla carta sono loro i favoriti, perché sono una delle squadre migliori al mondo'. Complimenti ricambiati da Ernesto Valverde, che non ha lesinato apprezzamenti al suo collega-avversario. 'Antonio ...

Champions - riecco Chelsea-Barcellona. Conte : 'Noi sfavoriti - serve la partita perfetta' : Ernesto Valverde, che non potrà far giocare Coutinho, indisponibile in coppa, ricambia la stima per il suo dirimpettaio: 'Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo, ha un curriculum ...

Champions - Conte : "Barça favorito - ma noi del Chelsea abbiamo un piano..." : L'aria è però più rilassata: i successi contro WBA e Hull hanno riportato la calma: "E' una gara durissima, contro una delle migliori squadre al mondo, ma io penso che il modo migliore per affrontare ...

Chelsea - Conte : 'Barcellona favorito - ma dobbiamo essere ambiziosi' : Loro sono chiaramente favoriti, noi dobbiamo essere entusiasti di affrontare una delle migliori squadre del mondo . Queste partite sono importanti per capire qual è il nostro livello in questa ...

Chelsea - Conte : 'Messi è il migliore al mondo - ma il Barça non è solo lui. Dobbiamo giocare con entusiasmo' : Messi il migliore al mondo, ma occhio gli altri Lionel Messi - giudicato dallo stesso Conte il miglior giocatore al mondo -, come spauracchio numero uno, ma sono tanti i giocatori in maglia blaugrana ...

Champions League : Chelsea Barcellona - Conte cerca l'impresa : Il recente calo del Barcellona rende più incerta la sfida di domani a Stanford Bridge con l'altalenante Chelsea di Antonio Conte, clou della seconda settimana dell'andata degli ottavi di Champions. ...

Champions - le quote di Chelsea-Barcellona : Messi vince a casa di Conte : Per la cronaca, il bilancio delle sfide a eliminazione diretta tra le due è leggermente a favore del Barca, passato contro gli inglesi tre volte su cinque. Il Chelsea, però, è avanti nel Conteggio ...