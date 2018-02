: Se Messi giocasse nella Roma? La maglia usata dal Barça a Londra ricorda quella dei giallorossi - repubblica : Se Messi giocasse nella Roma? La maglia usata dal Barça a Londra ricorda quella dei giallorossi - Eurosport_IT : CENGIZ ÜNDER!!! ?? #ShakhtarRoma 0-1 al 41'! Primo gol in Champions League per il turco, quinto nelle ultime 4 par… - PremiumSportHD : #premiumsport #premiumchampions Che coincidenza al Metalist Stadium! -

Laincassa un'amara sconfitta,2-1, a Kharkiv con loDonetsk nell' andata degli ottavi di, ma è comunque un risultato rimediabile nel ritorno all'Olimpico del 13 marzo. I giallorossi,con Florenzi recuperato, gioca un ottimo primo tempo dove va in vantaggio meritatamente con Under al 41' (5° gol nelle ultime 4 gare) dopo aver mancato almeno altre tre occasioni per passare. Nella ripresa il ribaltone: su errore di Florenzi (52') Ferreyra pareggia in contropiede. Lasbanda, Fred a segno su punizione (71')(Di mercoledì 21 febbraio 2018)