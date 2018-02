Capri | Marina Piccola tra le più belle spiagge d' Italia

Capri chiede il riconoscimento di un’area marina protetta : I sindaci di Capri e AnaCapri chiedono l’istituzione dell’area marina protetta dell’isola di Capri (Napoli). In una lettera congiunta, i primi cittadini dell’isola, Gianni De Martino e Franco Cerrotta, hanno sollecitato al Ministero dell’ambiente un incontro per concordare le procedure da riattivare per completare il percorso di definizione dell’istituzione dell’area marina protetta. Nella nota, i ...