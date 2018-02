Canale 5 | le fiction della primavera 2018 | c’è anche ULTIMO

LORENZO FLAHERTY è IL BANCHIERE DOTTI/ New entry nella fiction di Canale 5 (Furore capitolo secondo) : LORENZO FLAHERTY entra nel cast Furore interpretando il personaggio del BANCHIERE DOTTI. Dall’11 marzo sarà a teatro con uno spettacolo sul femminicidio. La carriera.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:32:00 GMT)

RENATA FONTE - 'LASCIATELA IN PACE!'/ Il marito contro la fiction di Canale 5 : 'E io non ero il pirla di casa!' : RENATA FONTE: Attilio Matrangolo, marito dell'amministratrice di Nardò uccisa nel 1984, si scaglia contro la fiction di Canale 5 colpevole di 'notevol

RENATA FONTE - "LASCIATELA IN PACE!"/ Il marito contro la fiction di Canale 5 : "E io non ero il pirla di casa!" : RENATA FONTE: Attilio Matrangolo, marito dell'amministratrice di Nardò uccisa nel 1984, si scaglia contro la fiction di Canale 5 colpevole di "notevoli distorsioni della verità storica".(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:40:00 GMT)

"Lasciatela in pace! Non era così scialba e io non così pirla". Il marito della Fonte contro la fiction di Canale 5 : La puntata trasmessa da Canale 5 del ciclo "Liberi sognatori" dedicata a Renata Fonte, l'amministratrice di Nardò (Lecce) assassinata nel 1984, contiene "notevoli distorsioni della verità storica" e in essa "gli accadimenti narrati sono stati riportati malamente e i personaggi, in particolare Renata, in maniera scialba e io come il 'pirla' di casa, ma assicuro tutti che non lo ero e non lo sono!". Lo scrive sulla bacheca Facebook ...

Una donna contro tutti Renata Fonte - Liberi Sognatori : anticipazioni e trama della fiction TV di Canale 5 : Dopo i film tv dedicati a Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi, si chiude con 'Una donna contro tutti Renata Fonte' , dedicato a un'eroina ambientalista e una politica che credeva nei suoi ...

Furore - fiction di Canale 5 : quando va in onda la seconda stagione : Furore, ecco quando inizia la seconda stagione della fiction di successo con la famiglia Licata Annunciato l’arrivo della seconda stagione di Furore, la fiction che ha riscosso un grande successo su Canale 5. Si tratta di una serie che vede come protagonisti gli attori Massimiliano Morra e Francesco Testi. Dunque, possiamo confermare che la famiglia […] L'articolo Furore, fiction di Canale 5: quando va in onda la seconda stagione ...

Megan Montaner torna protagonista in una fiction di Canale 5 - ecco tutti i dettagli : Megan Montaner protagonista di una nuova fiction su Canale 5 assieme ad Alessandro Tiberi: ecco tutti i dettagli. Lontano da te la nuova fiction di Canale 5, anticipazioni sugli attori protagonisti e sulla trama A Siviglia si sta girando Lontano da te, la nuova serie che andrà in onda a fine 2018 o inizio 2019 […] L'articolo Megan Montaner torna protagonista in una fiction di Canale 5, ecco tutti i dettagli proviene da Gossip e Tv.

CLAUDIO GIOÈ/ È Mario Francese nella fiction di Canale 5 - dopo essere stato Riina (Delitto di mafia) : CLAUDIO GIOÈ presterà il volto a Mario Francese, il celebre giornalsta sicialiano ucciso dagli uomini di Toto Riina. Per l'attore è sicuramente un ruolo complesso. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Lontano da Te : Megan Montaner e Alessandro Tiberi nella nuova fiction romantica di Canale 5 e Telecinco : Megan Montaner e l'attore spagnolo Juan Carlos Librado sul set di Lontano da Te Il nuovo corso della serialità Mediaset non può fare a meno del passato. Il segreto è sempre lo stesso: la telenovela spagnola che ogni pomeriggio incolla oltre 2,5 milioni di italiani alla tv. E’ attualmente sul set una nuova fiction Lontano da Te, con protagonista Megan Montaner, indimenticata Pepa de Il Segreto. Va detto che si tratta di una ...

Tutto quello che c'è da sapere su "A testa alta" - la fiction su Libero Grassi di Canale 5 : Ha sempre fatto attività politica, ma prima di Tutto c'era la sua fabbrica ben avviata, la 'Sigma' che dava lavoro ad un centinaio di operai, sopratTutto donne, tutti messi in regola nel pieno ...

Immaturi - fiction Canale 5 : cast attori - personaggi - trama e numero puntate : Di cosa parla la fiction Immaturi e quante puntate sono Immaturi è la nuova fiction di Canale 5, in onda da venerdì 12 gennaio. La serie è composta in tutto da 8 puntate. Il nome vi è famigliare? Ebbene, non si tratta altro che di un rifacimento dell’omonimo film del 2011, quello con Luisa Ranieri, […] L'articolo Immaturi, fiction Canale 5: cast attori, personaggi, trama e numero puntate proviene da Gossip e Tv.

Sacrificio D'amore sospeso/ La fiction di Canale 5 torna a maggio a causa del flop di ascolti? Le ultime news : Sacrificio D'amore, la fiction viene sospesa e tornerà a maggio, domani ultima puntata su Canale 5. Tutta colpa del flop negli ascolti? Il comunicato stampa.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:55:00 GMT)

Immaturi La Serie quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5 : Arriva la nuova fiction di Canale 5 Immaturi La Serie: quante puntate sono? Questa è una delle prime domande che si pone il pubblico con l'inizio di una nuova Serie televisiva, volendo scoprire anche quando finirà, per poter essere pronti al gran finale oppure per non distrarsi durante la messa in onda. Immaturi La Serie è una fiction, non una miniSerie, per questo non saranno poche le puntate della prima stagione. Se ce ne sarà una seconda, al ...

Immaturi La Serie quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5 : Arriva la nuova fiction di Canale 5 Immaturi La Serie: quante puntate sono? Questa è una delle prime domande che si pone il pubblico con l'inizio di una nuova Serie televisiva, volendo scoprire anche quando finirà, per poter essere pronti al gran finale oppure per non distrarsi durante la messa in onda. Immaturi La Serie è una fiction, non una miniSerie, per questo non saranno poche le puntate della prima stagione. Se ce ne sarà una seconda, al ...