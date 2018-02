Calciomercato Inter | il dg del Valencia svela | “Ecco il futuro di Kondogbia e Cancelo”

Calciomercato Inter - svolta a sinistra : c'è Asamoah : 1 di 2 Successiva MILANO - Anche l'Inter avrebbe preso informazioni su Kwadwo Asamoah , il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza al 30 giugno. Al momento la destinazione più probabile per il ...

Calciomercato Inter - tutto su Fofana : le contropartite proposte all’Udinese : Calciomercato Inter – L’Inter sembra in fase di ripresa dopo un periodo difficile in campionato, la squadra di Spalletti è reduce dal successo contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile partita contro il Genoa, qualche problema di troppo per il tecnico nerazzurro che deve fare i conti con assenze clamorose. Nel frattempo la dirigenza prova ad anticipare i tempi sul mercato, nel mirino è finito il centrocampista ...

Calciomercato Inter - a giugno via alla rivoluzione : quattro nomi per rinascere - ma serve la Champions! : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è quello di ritrovare la continuità perduta dando seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Spalletti dovrà fare i conti con le possibili assenze di Icardi e Perisic, che comunque proveranno fino alla fine ad essere a disposizione. I tre punti sono quasi d’obbligo per i nerazzurri ...

E’ sempre Calciomercato : la Sampdoria guarda in casa Inter in vista di giugno : La Sampdoria sta disputando una stagione davvero importante. I blucerchiati hanno raccolto sin qui 41 punti e attualmente sono al quinto posto in piena zona Europa League. L’obiettivo è quello di riuscire a centrare la qualificazione alla seconda competizione europea, come successo all’Atalanta nella passata stagione. Domenica sera il ‘Doria’ sarà impegnato a San Siro nel delicato scontro diretto con il Milan, intanto la ...

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - Alessandro Capello : da giovane si capiva sarebbe diventato un campione : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - con l’addio del capitano - i nerazzurri chiuderebbero i conti con l’Uefa : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:59:00 GMT)

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - rinnovo e clausola in aumento - ma Raiola è alla finestra : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Calciomercato Inter : si allontana Icardi - vi sveliamo la trattativa segreta : Mauro Icardi, capitano e bomber dell'Inter, potrebbe presto fare le valigie. E questa volta non è il classico 'al lupo, al lupo' che spesso si è sentito negli ultimi due anni a proposito dell'attaccante argentino e della sua voglia di fuga dall'ambiente nerazzurro. Per guadagnare di più e anche per provare a vincere qualcosa. Se due estati fa, l'operazione Napoli era servita alla moglie - agente Wanda Nara per strappare un rinnovo da sei milioni ...

Calciomercato Inter - accordo totale con il giocatore Video : L'#Inter è dunque tornata alla vittoria dopo due mesi, battendo il Bologna a San Siro per 2-1. La vittoria ha consentito i nerazzurri di scavalcare la Lazio portandosi al terzo posto in classifica, con gli uomini di Simone Inzaghi che scivolano al quinto posto dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli, con l'unico gol laziale siglato da Stefan #de vrij, difensore che da tempo è finito nel mirino della Beneamata [Video] per la prossima stagione. ...

Calciomercato Inter - accordo totale con il giocatore : L'Inter è dunque tornata alla vittoria dopo due mesi, battendo il Bologna a San Siro per 2-1. La vittoria ha consentito i nerazzurri di scavalcare la Lazio portandosi al terzo posto in classifica, con gli uomini di Simone Inzaghi che scivolano al quinto posto dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli, con l'unico gol laziale siglato da Stefan De Vrij, difensore che da tempo è finito nel mirino della Beneamata per la prossima stagione. Il ...

Calciomercato Udinese - Bubnjic all'Inter Zapresic : UDINE - L' Inter Zapresic , club croato, ha annunciato l'arrivo di Igor Bubnjic dall' Udinese. Il difensore croato classe 1992 è arrivato in Italia del 2013, prelevato dall'Udinese dallo Slaven Belupo.

Calciomercato Udinese - l'Inter Zapresic annuncia Bubnjic : UDINE - l'Inter Zapresic , club croato, ha annunciato l'arrivo di Igor Bubnjic dall' Udinese. Il difensore croato classe 1992 è arrivato in Italia del 2013, prelevato dall'Udinese dallo Slaven Belupo. ...

Calciomercato Inter - nuove brutte notizie dalla Cina : Suning ha le ‘mani legate’ - la situazione! : Calciomercato Inter – Dopo più di due mesi senza vittorie, l’Inter è tornata al successo nel match contro il Bologna. Eder e Karamoh hanno regalato i tre punti ai nerazzurri. Ora il terzo posto è di nuovo di competenza della squadra di Spalletti. dalla Cina, intanto, non arrivano buone notizie per l’Inter in merito alla prossima sessione di Calciomercato. Suning infatti si ritroverà nuovamente con le mani legate a giugno, dal ...

Calciomercato Inter - ‘contatto’ con il Bologna : assalto a Verdi : Calciomercato Inter – L’Inter sta attraversando un momento difficile in campionato, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dal pareggio contro il Crotone ed adesso si avvicina la partita contro il Bologna, partita da non fallire. Nel frattempo si continua a pensare al mercato, a gennaio sono state effettuate alcune mosse e per la prossima stagione il club nerazzurro ha intenzione di rinforzare in modo massiccio la rosa. In ...