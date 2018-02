BRIT AWARDS 2018 Vincitori e nomination | diretta e streaming | Ed Sheeran e Dua Lipa

Tutti i performers dei BRIT AWARDS 2018 - da Liam Payne a Justin Timberlake : chi si esibirà il 21 febbraio a Londra : Ufficiali Tutti i performers dei Brit Awards 2018, il gran galà della musica inglese che premia i migliori artisti e progetti discografici. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 21 febbraio alla O2 Arena di Londra, in una serata di grande musica dal vivo: si esibiranno, infatti, molti artisti internazionali che hanno dominato le classifiche di vendita degli ultimi mesi. Per la prima volta nella loro carriera, calcheranno il palco ...

Ufficiali le nomination ai BRIT AWARDS 2018 con Ed Sheeran e Dua Lipa in lizza per il record : Le nomination ai Brit Awards 2018 sono finalmente Ufficiali. Dopo l'annuncio dei performer della prossima edizione degli Awards, sono ormai note anche gli artisti che concorreranno per una delle statuette assegnate nella cerimonia di premiazione in programma per il 21 febbraio alla O2 Arena di Londra. Tra le rivelazioni della nuova edizione ritroviamo sicuramente Dua Lipa. L'artista di origini kosovare, che ha scritto anche per la nostra ...