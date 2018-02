Boom di iscrizioni al nuovo progetto dell' Istituto Malignani e Università

Coverciano - Boom di iscrizioni per l’open day : sold out la giornata aperta ai tifosi : Sono trascorsi pochi giorni dal momento in cui è stata ufficializzato l’open day organizzato dalla Figc a Coverciano per il prossimo 24 febbraio, ma il riscontro è stato ben al di sopra delle aspettative. La giornata è infatti andata praticamente sold out e sono rimasti disponibili solo pochissimi ingressi. In pochi giorni sono arrivate oltre […] L'articolo Coverciano, boom di iscrizioni per l’open day: sold out la giornata ...