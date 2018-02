Bocconiani a elezione Per chi vota la futura classe dirigente

vanityfair

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) «Io non voglio un premier che mi prometta di salvare l’Italia, perché so che i soldi per salvarla non ce li ha. Voglio qualcuno come Emma Bonino, asciutto e competente, che dica poche cose, ma concrete. Come noi studenti della Bocconi». Gianandrea, 21 anni, pensa piano e parla veloce, prima di entrare in aula per la prossima lezione di Economia e Finanza. Come molti dei suoi colleghi di Università, ha le idee chiare su chi voterà: poca destra, nessun estremista, molta Bonino. IL SONDAGGIO Perché tra i corridoi della Bocconi, l’Università alla periferia di Milano che da 116 anni si vanta di sfornare laeconomica italiana, la popolarità è un concetto capovolto. E così, un sondaggio su più di 700 studenti pubblicato dalla rivista universitaria Tra i leoni, mostra che tra le mura di via Sarfatti il piùto è il Pd di Matteo Renzi (al 33%, 10 punti ...