Bocconiani a (e)lezione. Per chi vota la futura classe dirigente : «Io non voglio un premier che mi prometta di salvare l’Italia, perché so che i soldi per salvarla non ce li ha. Voglio qualcuno come Emma Bonino, asciutto e competente, che dica poche cose, ma concrete. Come noi studenti della Bocconi». Gianandrea, 21 anni, pensa piano e parla veloce, prima di entrare in aula per la prossima lezione di Economia e Finanza. Come molti dei suoi colleghi di Università, ha le idee chiare su chi voterà: poca ...