Bob | la Nigeria ultima e felice Non c' è nulla di impossibile

Olimpiadi invernali - dalle nigeriane del Bob allo sciatore di Timor Est fino al fondista del Togo : gli altri volti dei Giochi : Le Olimpiadi di Calgary del 1988 vengono ricordate da tutti per la partecipazione della squadra giamaicana di bob a quattro. Un’impresa diventata poi un film, Cool runnings, uscito nel 1993. Ma in pochi ricordano che a quei Giochi invernali partecipò anche Michael Edwards. Ipermetrope, quindi costretto a correre con pesanti occhiali da vista sotto la maschera, e con una forma fisica non invidiabile, Eddie The Eagle fu l’unico rappresentante ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Donne nella leggenda : Nigeria e Giamaica qualificate! Prime volte storiche : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entreranno sicuramente nella storia, non soltanto per la probabile partecipazione della delegazione nordcoreana in “territorio nemico” ma anche per un evento eccezionale nel bob. La Nigeria e la Giamaica saranno infatti presenti con un equipaggio: prima volta assoluta per un Paese africano e seconda per il Paese caraibico, ma la prima in assoluto con delle Donne a 30 anni di distanza dai ...