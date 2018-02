Blitz Forza Nuova negli studi di La7 a DiMartedÌ Video | identificati in 20

Blitz di Forza Nuova negli studi di La7 | Le foto : Blitz di Forza Nuova negli studi di La7 | Le foto Il conduttore, Giovanni Floris: “Modalità inaccettabili, ma l’incidente si è chiuso in modo pacifico” Continua a leggere L'articolo Blitz di Forza Nuova negli studi di La7 | Le foto sembra essere il primo su NewsGo.

Il Blitz di Forza Nuova negli studi di La7 : Una trentina di attivisti hanno fatto irruzione durante la registrazione: 'Antifascisti legittimati a fare violenze'. Ma Floris li ferma: 'Non pote stare qui'. Poi l'intervento della polizia

Forza Nuova - Blitz negli studi di La7 a DiMartedì. Floris : “Volevano partecipare al programma” : blitz di un gruppo di attivisti di Forza Nuova ieri intorno a mezzanotte negli studi tv di via Tiburtina che ospitano diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Alcuni militanti sono riusciti a entrare, chiedendo di partecipare alla puntata, mentre era in onda un contributo registrato e quindi a telecamere spente. Le forze dell’ordine hanno identificato i componenti del gruppo, ma l’episodio si è chiuso in modo non ...

La7 - Blitz di Forza Nuova negli studi di diMartedì. Interviene Giovanni Floris – Video : diMartedì, blitz Forza Nuova blitz di Forza Nuova negli studi di diMartedì. Ieri sera, attorno alle 23.30, alcuni attivisti di estrema destra – circa una trentina – si sono presentati davanti ai cancelli degli studi della trasmissione con l’obiettivo di inscenare una protesta. Qualcuno è riuscito ad entrare nei locali di Via Tiburtina a Roma e a chiedere di poter partecipare alla trasmissione. A quel punto è intervenuto il ...

