huffingtonpost

: Bistrattate e vincenti. Le atlete italiane vincono tantissimo, ma per lo Stato italiano sono tutte 'dilettanti' - HuffPostItalia : Bistrattate e vincenti. Le atlete italiane vincono tantissimo, ma per lo Stato italiano sono tutte 'dilettanti' - trescazza : RT @HuffPostItalia: Bistrattate e vincenti. Le atlete italiane vincono tantissimo, ma per lo Stato italiano sono tutte 'dilettanti' https:/… - minilau_ : RT @HuffPostItalia: Bistrattate e vincenti. Le atlete italiane vincono tantissimo, ma per lo Stato italiano sono tutte 'dilettanti' https:/… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Girl Power. Le. Rispetto ai colleghi maschi, le loro storie spiccano per forza e determinazione, entrando nell'immaginario collettivo del mito in maniera molto più profonda. L'oro di Sofia Goggia nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang non è che l'ultimo atto di una favola Azzurra scritta in buona parte dalle donne. Eppure tutte queste– da Arianna Fontana a Federica Pellegrini, da Bebe Vio a Elisa Di Francisca – per losono solo "dilettanti".Un paradosso tuttoche racconta una delle molte facce di una discriminazione difficile da sradicare. Ne abbiamo parlato con Luisa Rizzitelli, presidente di Assist – Associazione Nazionale, che dal 2000 si occupa dei diritti delle."Le donne, sono una fucina di medaglie in tutte le ...