: Con la Flat Tax elimineremo anche la tasse sulla prima casa e sull'auto #dallavostrparte - berlusconi : Con la Flat Tax elimineremo anche la tasse sulla prima casa e sull'auto #dallavostrparte - berlusconi : Prima delle elezioni sarà giusto dire chi sarà il nostro presidente del Consiglio, per il momento non vorrei conseg… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Con flat tax via tassa su prima casa e prima auto' #berlusconi -

Ildel centrodestra? "Lo diremodel", ma "Tajani è nella rosa". Cosìal Corriere, parla della squadra di governo e annuncia che alla Giustizia andrà "un magistrato o un avvocato" ma "non Ghedini che non accetterebbe mai". Acogliere gli esclusi del M5S? "Non dico di no,si faranno avanti loro",dice Come primo atto del governo,annuncia:abolizione del Jobs act e varo del Young act,contro "la disoccupazione giovanile:detassazione e decontribuzione per le aziende soprattutto al Sud".(Di mercoledì 21 febbraio 2018)