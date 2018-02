Bayern-Besiktas 5-0 | doppiette Muller e Lewandowski | più Coman Quarti prenotati

Champions League - Bayern con un piede nei quarti : 5-0 al Besiktas : Per i tedeschi vanno in gol Müller, Lewandowski e Coman, turchi con l'uomo in meno dal 16' del primo tempo

Champions League - dove vedere Bayern Monaco-Besiktas in Tv e in streaming : Il programma di Champions League di stasera non prevede solo Chelsea-Barcellona (clicca qui per sapere come seguire la sfida di Stamford Bridge). All’Allianz Arena è infatti in programma anche Bayern-Monaco Besiktas. Fischio d’inizio alle 20.45. dove vedere Bayern Monaco-Besiktas TV streaming – Come seguire la gara in Tv Il match tra l’ex formazione guidata da […] L'articolo Champions League, dove vedere Bayern ...