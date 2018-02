“Basta | non ne posso più” Isola | Nadia Rinaldi contro la produzione Succede dopo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Canna-gate all’. Ancora. Anche perché Alessia Marcuzzi, in diretta, ha detto di voler sentire la versione degli altri naufraghi. Così, prima è toccato a Cecilia Capriotti – “Io fumo qualche sigaretta al giorno, quindi non noto chi fuma chi no – ha risposto la ex naufraga – Se avessi visto, denunciare non è il mio stile. Ho fumato sigarette fuori e basta, non ci ho fatto caso. È una situazione talmente delicata” – poi è stato il turno di Craig Warwick: “Io ho visto tutti fumare sigarette, non ho visto niente di strano. Non ho sentito odori diversi, non ho visto niente di strano”. La Marcuzzi ha poi interpellato anche Eva Henger, che ha ribadito il suo pugno duro sulla vicenda ‘droga all’’: “Io sono onesta e se mi si chiede dirò sempre la stessa cosa. Mi dispiace per Francesco”. E poi c’è ...