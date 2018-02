Barbara d’Urso difende la sua inviata dall’attacco di Corona

Pomeriggio 5 - Corona esce dal carcere : la frecciatina di Barbara D’Urso : Fabrizio Corona esce dal carcere: la frecciatina di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 Pochi minuti fa a Pomeriggio 5 sono stati mandati in onda le prime immagini relative alla scarcerazione di Fabrizio Corona. Sul posto, stamattina, c’erano anche gli inviati di Barbara D’Urso che a Corona hanno così rivolto alcune domande. La reazione dell’ex re […] L'articolo Pomeriggio 5, Corona esce dal carcere: la frecciatina di ...

Giulia De Lellis - Andrea Damante - Luca Onestini : perché non vanno da Barbara d’Urso? C’entra Maria De Filippi? : perché Andrea e Giulia non vanno più da Barbara d’Urso? Non ci sono più nemmeno Luca Onestini e Francesco Monte Da quando è finito il Grande Fratello Vip Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno più messo piede nello studio di Barbara d’Urso. Lo stesso ha fatto Luca Onestini che, seppur parecchio impegnato con […] L'articolo Giulia De Lellis, Andrea Damante, Luca Onestini: perché non vanno da Barbara d’Urso? ...

Mara Venier si incontra con Barbara d’Urso prima de L’Isola dei Famosi : L’Isola 2018: Barbara d’Urso e Mara Venier insieme ad una festa Ieri sera Mara Venier non si è riposata in vista della diretta de L’Isola dei Famosi di stasera: la bionda opinionista è infatti uscita insieme a Barbara d’Urso partecipando al concerto del loro amico Jerry Calà. A rivelare la loro uscita è stata la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha caricato sulle sue Instagram Stories dei video in cui è apparsa ...

“Ho cambiato tutto…”. La trasformazione estrema di Serena Grandi. Durante la puntata di Domenica Live - l’attrice entra in sala operatoria e - dopo 7 ore - quando esce - è completamente nuova. Barbara d’Urso - in esclusiva - documenta tutto. Naturalmente non mancano le critiche (feroci) : “Barbara tu per noi donne di spettacolo sei un esempio eclatante e noi dobbiamo guardare la tua energia e il modo in cui prendi questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso”, con queste parole Serena Grandi, 60 anni il prossimo 23 marzo, ha salutato Barbara D’Urso prima di entrare in sala operatoria. Esatto, la Grandi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha documentato tutto in ...

Barbara d’Urso ospita La vecchia che balla dopo il successo di Sanremo : La vecchia che balla si svela da Barbara d’Urso dopo il Festival di Sanremo La vecchia che balla dopo il successo a Sanremo grazie all’esibizione sul palco dell’Ariston è stata accolta da Barbara d’Urso come un ospite internazionale, voluta da tutte le televisioni del mondo ma che ha scelto soltanto Domenica Live per raccontare come è cambiata la sua vita dopo il Festival di Baglioni. Prima della performance con Lo ...

Francesco Monte ha rifiutato l’invito di Barbara d’Urso - parla la conduttrice : “Lui sa che questa è casa sua” : Perché Francesco Monte non va più nei programmi di Barbara d’Urso Dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi, Francesco Monte non è più apparso nei programmi di Barbara d’Urso. Perché l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non è più stato ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live? La conduttrice napoletana ha preferito dare più spazio a Eva […] L'articolo Francesco Monte ha rifiutato l’invito di Barbara d’Urso, ...

“Barbara D’Urso? C’è chi…”. Guerra aperta tra Cristina Parodi e Carmelita. La conduttrice di Domenica In - senza troppi giri di parole - lancia la frecciatina al veleno. Ops! : Durante la puntata del 14 gennaio di Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi hanno intervistato Alberto Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che proprio in quei giorni ha festeggiato i suoi 89 anni e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita. Grande elogio da parte di Alba Parietti, che aveva chiesto di intervenire, dicendosi ...

Barbara d’Urso nominata ad Avanti un altro : la reazione di Laurenti : Avanti un altro: Luca Laurenti scherza su Barbara d’Urso Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. E’ inutile negarlo, nonostante abbia milioni di hater sul web, possiede una grossa fetta di pubblico che la sostiene e non fa altro che seguire con passione i suoi programmi. I fan della bella conduttrice partenopea, oltre a garantirle ascolti record, sono approdati perfino ad Avanti un altro, ...

“Ecco con chi sono fidanzata”. Barbara d’Urso rivela chi ha rapito il suo cuore. Questa volta lo dice lei e non si tratta di Fabio Fulco (e nemmeno di Gerard Butler). Carmelita lo grida al mondo intero : “Sono innamorata…” : Ormai tutti la considerano croce e delizia della televisione italiana. Brbara D’Urso, attrice e conduttrice è ormai nelle case di tutti gli italiani. Ogni pomeriggio e ogni domenica intrattiene il pubblico con i suoi programmi e sebbene riceva molte critiche è anche vero che i suoi show sono seguitissimi. Carmelita si destreggia tra attualità, gossip e interviste senza colpo ferire, anzi li azzecca quasi tutti. Se conosciamo molto ...

Barbara d’Urso svela come festeggerà il San Valentino da single : Barbara d’Urso: come passerà il San Valentino Nessun nuovo amore per Barbara d’Urso. La conduttrice instancabile di Pomeriggio Cinque e Domenica Live continua a professarsi single e pochi minuti fa ha dato il buongiorno sui social ai suoi fans ribadendo la sua situazione sentimentale. “Buongiorno e buon San Valentino! Con chi festeggiate? Io festeggio con voi perchè sono fidanzata con voi!”. Con queste parole la regina ...

Barbara d’Urso - il grido per Nadia Toffa davanti alle telecamere : il messaggio della conduttrice di Pomeriggio Cinque all'inviata di Le Iene scatena il pubblico : Nadia Toffa ha fatto il suo ritorno in tv, alla conduzione del programma ‘Le Iene’ portandosi dietro il grande sorriso di sempre e la voglia di raccontare in diretta la sua malattia. “Non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca, questi non sono i miei capelli” ha detto Nadia Toffa, tornando in onda su Italia 1 e confessando di avere avuto un cancro. “In questi due mesi mi sono curata ...

Barbara d’Urso : “Nadia - sei una gran f…” : Barbara D’Urso: “Nadia, sei una gran f…” Il messaggio della conduttrice di Pomeriggio Cinque all’inviata di Le Iene Continua a leggere L'articolo Barbara D’Urso: “Nadia, sei una gran f…” sembra essere il primo su NewsGo.

Nadia Toffa e il cancro/ Video Iene - Barbara d’Urso rivela : “Il pubblico non ha mai smesso di applaudire!” : Nadia Toffa e il cancro: Video Iene. La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata, che ieri ha raccontato la sua battaglia(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:03:00 GMT)

Barbara d’Urso sogna Sanremo : “Voglio condurlo con Baglioni” : Festival di Sanremo: Barbara d’Urso in coppia con Claudio Baglioni? Barbara d’Urso, durante questo primo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, è ritornata a parlare di Sanremo, uno dei Festival più visti e seguiti di sempre. Durante il talk televisivo, la bella conduttrice partenopea ha confessato di essere interessata a condurre l’evento più atteso degli italiani, ma non ora. Ogni cosa a suo tempo. Ha rivelato ...