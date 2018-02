Bancarotta fraudolenta | deve scontare 5 anni di carcere | arrestato in ospedale

Monza : quattro arresti della Gdf per Bancarotta fraudolenta (2) : (AdnKronos) - Le Fiamme Gialle hanno accertato l’avvenuta distrazione di due rami d’azienda della fallita a beneficio della nuova società in assenza di qualsiasi contratto e/o corrispettivo. I tre imprenditori hanno ricevuto il contributo determinante di due commercialisti brianzoli, i quali hanno f

Monza : quattro arresti della Gdf per Bancarotta fraudolenta : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e interdittiva, emessa dal Gip di Monza, nei confronti di 4 imprenditori e 2 commercialisti brianzoli (padre e figlio), questi ult

Confiscati beni per 4mln di euro ad imprenditore con precedenti per Bancarotta fraudolenta : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a confisca aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, riconducibili a Tocchio Gabriele, classe ’60, imprenditore con alle spalle condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime denunce per reati tributari e recentemente coinvolto […] L'articolo Confiscati beni per 4mln di ...

Roma : imprenditore romano arrestato per Bancarotta fraudolenta : Roma– I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, a seguito delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica capitolina, nella mattinata di oggi hanno dato esecuzione all’ordinanza... L'articolo Roma: imprenditore Romano arrestato per bancarotta fraudolenta su Roma Daily News.

(VIDEO) Roma - imprenditore del settore automobilistico arrestato per Bancarotta fraudolenta : Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di un imprenditore, SERENI Andrea (classe 1974), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta ai danni della […] L'articolo (VIDEO) Roma, ...

Due imprenditori in manette per Bancarotta fraudolenta : Roma – Due fratelli, uno nato nel 1996 e l’altro nel 1969, sono stati arrestati questa mattina dai Finanzieri del Comando provinciale di Roma, a seguito... L'articolo Due imprenditori in manette per bancarotta fraudolenta su Roma Daily News.

Fallimento Richard Ginori - manager condannati per Bancarotta fraudolenta : La prima sezione penale del tribunale di Firenze, presidente Gaetano Magnelli, ha condannato oggi per bancarotta fraudolenta gli ex manager dell'industria Richard Ginori 1735, Roberto Villa, già ...

Stefano Ricucci/ Assolto dall'accusa di Bancarotta fraudolenta : la sentenza del Tribunale di Roma : Stefano Ricucci, i giudici del Tribunale di Roma lo assolvono con formula piena dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Il commento dell'immobiliarista dopo la sentenza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Serena Grandi : "Bancarotta fraudolenta? Non voglio più piangere. Avanti a testa alta" : Serena Grandi commenta in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, in edicola da venerdì 22 dicembre, l'ultima disavventura giudiziaria che la vede coinvolta, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip: Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta. Sono scioccata. Mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili. Dopo ...

