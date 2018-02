Auto | spesi 2 | 95 mld nel 2017 in Italia per le revisioni | +2 | 8% | In aumento i mezzi

Auto - spesi oltre 50 miliardi nel 2017 per acquisto benzina e gasolio : Teleborsa, - 53,3 miliardi . E' questa la cifra spesa dagli italiani nel 2017 per acquistare benzina e gasolio Auto. Quella per l'acquisto di carburanti è la voce di spesa più elevata per gli ...

Auto - spesi oltre 50 miliardi nel 2017 per acquisto benzina e gasolio : 53,3 miliardi . E' questa la cifra spesa dagli italiani nel 2017 per acquistare benzina e gasolio Auto. Quella per l'acquisto di carburanti è la voce di spesa più elevata per gli utilizzatori di ...

Blocco traffico Auto Roma/ Fascia Verde - oggi divieto : sospesi treni Metro C - 28 gennaio e domani - : Blocco traffico auto Roma, oggi 28 gennaio e domani 29: info e orari del divieto di circolazione in Fascia Verde. Le ultime notizie sul provvedimento.

Contributo di Autonoma Sistemazione : i nuclei cautelativamente sospesi - verranno reinseriti : Teramo - Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo, ha fornito al Centro Operativo Regionale i chiarimenti tesi a definire un passaggio normativo che di fatto penalizzava gli aventi diritto al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS); nello specifico, la questione era relativa alla cessazione della riscossione del Contributo per chi avesse cambiato residenza. La vicenda interessa, nel nostro territorio comunale, circa 70 ...

Campania - Cesaro (FI) a De Luca : spesi 200mila euro per Auto blu : Napoli, 28 dic. (askanews) 'Le auto blu in Regione Campania tornano per decreto e costeranno a tutti i contribuenti 200mila euro'. A renderlo noto il presidente del gruppo di Forza Italia, Armando ...