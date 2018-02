Auguro a Baggio di morire durante una battuta di caccia Il leader degli

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) "I viaggi della morte l'ho detto perché lui va spesso in Argentina dove ha una riserva per uccidere gli animali. Dunque sono viaggi della morte. Ma si metta in coda come tanti altri. Il processo? Sono querele per diffamazione mica perché ho spaccato la testa a qualcuno". Paolo Mocavero,del movimento Centopercentoanimalisti, su Radio 24 attacca ancora Robertodopo che l'ex campione lo ha portato in tribunale per diffamazione a causa delle contestazioni dell'associazione "100% Animalisti" al suo hobby ditore."- dice ancora Mocavero - è uno che uccide animali. Non è solo un assassino, è un grande assassino. Tutti itori sono assassini, lui di più perché ha un'immagine dunque maggiori responsabilità". "L'unicotore buono - insiste l'esponente animalista - è solo quello morto. Mila ...