Attento Milan | il Real Madrid non molla la presa per Bonucci | la situazione

: Attento #Milan, il #RealMadrid non molla la presa per #Bonucci: la situazione - CalcioWeb : Attento #Milan, il #RealMadrid non molla la presa per #Bonucci: la situazione - only_redblack : Lo ribadiamo: attenzione, #milan molto molto attento e vigile sui giocatori in scadenza. Presto possibili novità a centrocampo... - SiamoPartenopei : Il Milan resta attento al futuro di Reina: è il primo nome se Donnarumma saluta -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Dopo una partenza complicata, in cui non sono mancate numerose critiche e sfottò, Leonardosi sta prendendo una sorta di rivincita personale dimostrando di essere ancora il giocatore ammirato con la maglia Juventus. L’arrivo di Gattuso è stato determinante per la crescita del capitano rossonero e in generale della squadra. Ilha ritrovato fiducia nei propri mezzi e autostima. Inoltre, come rivelato dallo stesso, Gattuso ha insistito molto sull’intensità degli allenamenti e sull’aspetto mentale. E i frutti si vedono. Entrando nel merito della fase difensiva poi si può notare come la coppia-Romagnoli stia diventando sempre più impenetrabile. Lo dicono i numeri: nelle ultime cinque partite, ilha subito solo un goal tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Le prestazioni dicontinuano a non passare inosservate dalle parti ...