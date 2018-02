ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano

Unire l'open-world di STALKER alle ATMosfere di Metro : 4A Games parla del mondo di Metro Exodus : La serie di Metro ha sempre raggiunto dei livelli qualitativi ottimi ma in un certo senso è sempre mancato quel guizzo necessario per ottenere lo status di capolavoro assoluto. Metro Exodus, nuovo capitolo del franchise in uscita nel periodo autunnale di quest'anno, ha il potenziale per rivelarsi il salto di qualità definitivo per i talentuosi ragazzi di 4A Games.Il gioco ha delle ambizioni tutt'altro che banali: Unire l'open world proposto da ...

“Attenti a lei!”. Isola dei Famosi - una donna ha ‘messo le mani’ su Stefano. Strani avvistamenti nel residence che ospita il ballerino. Insomma - l’ATMosfera si riscalda… : Dopo il saluto di Francesco Monte, tornato in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger, l’Isola dei Famosi ha un nuovo (e per ora unico) padrone. Sì perché nell’edizione più incerta e con meno slanci degli ultimi anni, a tenere banco non è un concorrente, bensì l’inviato, quello Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez che, puntata dopo puntata sta conquistando pubblico e fama nonostante un evidente empasse davanti alla ...

Sanremo 2018 - Favino alla vigilia del debutto : “Per me tutto nuovo - non mi aspettavo questa ATMosfera da Nazioni Unite” : Pierfrancesco Favino, al debutto da conduttore del festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, durante la conferenza stampa, 5 febbraio 2018. “Farò come quelli delle crociere, ricominceranno a trattarmi male. Io vorrò fare le prove e invece mi manderanno a fare la spesa”, scherza l’attore romano che domani debutterà da conduttore sul palco dell’Ariston L'articolo Sanremo 2018, Favino alla vigilia del ...

Dipendenti ATM stampavano biglietti in nero. Truffa ingegnosa - tutta la storia : Una Truffa ha colpito i biglietti Atm dei trasporti pubblici di Milano realizzata dagli stessi Dipendenti. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Biglietti stampati in nero : scoperta truffa dipendenti ATM : "Posso avere un carnet da 10 viaggi?". La dipendente Atm sorride e dà i ticket alla signora. Ma l'acquirente è un ispettore sotto copertura e così viene svelato un traffico di Biglietti venduti in nero sulla rete del trasporto pubblico urbano di Milano. Alcuni dipendenti Atm infatti sono stati sospesi dall'azienda dopo un'indagine dei carabinieri per aver venduto Biglietti stampati e smerciati in nero. A finire ...

Milano - dipendenti ATM stampavano biglietti in nero : scoperta truffa : Una «banda» di dipendentistampava tagliandi abusivamentee li vendeva nei canali ufficiali:smascherati e sospesi dall’aziendaIn sei mesi incassati 70 mila euroParte l’indagine dei carabinieri

Il “Palazzo Celeste” è fuori controllo e a breve rientrerà nell’ATMosfera : anche l’Italia sta monitorando la stazione spaziale cinese : Si chiama Palazzo Celeste, un nome evocativo che è la traduzione dal mandarino della parola Tiangong. Si tratta della prima stazione spaziale cinese lanciata 7 anni fa e che a breve rientrerà nell’atmosfera. È un rientro senza controllo che sta tenendo il mondo intero con il fiato sospeso ma che è comunque costantemente monitorato da diversi sensori di osservazione terrestri nel suo percorso orbitale per registrare la sua posizione ed il tasso ...

Milano - autista ATM accoltella un ragazzo di 17 anni dopo una lite sull'autobus : L'episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell'Atm fuori servizio, ha avuto un'accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di ...

BATMan v Superman : Dawn of Justice/ Oggi su Italia 1 : il regista Zack Snyder (10 gennaio 2018) : Batman v Superman: Dawn of Justice, il film in onda su Italia 1 Oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Ben Affleck ed Henry Cavill, alla regia Zack Snyder. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 21:35:00 GMT)

BATMan v Superman Dawn Of Justice - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Batman v Superman Dawn Of Justice è il film in onda stasera in tv mercoledì 10 gennaio 2018 in prima serata su Italia 1. Diretta da Zack Snyder, la pellicola Ben Affleck nel ruolo di Batman, Henry Cavill nei panni di Superman, Amy Adams, Diane Lane, Gal Gadot, Jason Momoa e Jeffrey Dean Morgan. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Batman v Superman Dawn Of Justice: ...

Trasporti : ATM - bene stanziamento fondi per Città Metropolitana Milano : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - I vertici Atm hanno accolto "con grande soddisfazione l’annuncio dello stanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 1,4 miliardi a favore del trasporto pubblico nelle Città, che per la Città Metropolitana di Milano si tradurrà in fondi per

Milano - ubriachi aggrediscono vigilanti ATM nel metrò : arrestati : Le guardie giurate hanno hanno chiesto ai due di uscire dal mezzo al capolinea di Gessate. Sono stati insultarli e minacciati con una bottiglia rotta

Confermati i giochi Playstation Plus di gennaio 2018 : BATMan e Deus Ex per PS4 : Dopo vari giorni di rumor e indiscrezioni, alla fine potrebbe esserci la conferma sui giochi validi per il servizio Playstation Plus che compongono la line up di gennaio 2018: il condizionale è quasi d'obbligo, poiché era inizialmente comparso un post sulla pagina ufficiale di Sony Playstation che è stato in seguito cancellato. Si sarà trattato di un errore di pubblicazione prima del previsto, ma in ogni caso di forniamo lo screenshot del ...