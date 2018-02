Assetto Corsa Competizione | in arrivo il nuovo racing simulator dell’italiana Kunos

Kunos Simulazioni annuncia Assetto Corsa Competizione : La potenza dell'Unreal Engine 4 unita ai suggerimenti ricevuti dalla nostra community ci hanno permesso di realizzare una simulazione completamente nuova che mira a ridefinire il mondo dei ...

Annunciato Assetto Corsa Competizione : il nuovo progetto di Kunos Simulazioni e 505 Games : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco di Kunos Simulazioni e 505 Games con licenza ufficiale Blancpain GT Series (la Competizione automobilistica organizzata da SRO Motorsports Group e sponsorizzata dalla celebre casa svizzera produttrice di orologi: Blancpain) farà il suo esordio su Steam in modalità accesso anticipato questa estate. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Caratterizzato da uno straordinario livello simulativo, ...

505 Games annuncia Assetto Corsa Ultimate Edition : Kunos Simulazioni e 505 Games sono orgogliosi di annunciare Assetto Corsa Ultimate Editiom per PS4 e Xbox One, la quale include non solo il gioco base ma anche i DLC rilasciati nel corso del tempo. Assetto Corsa: Arriva l’Ultimate Edition Assetto Corsa Ultimate Edition include 178 vetture da sogno di Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus e di molti altri prestigiosi marchi ...

Assetto Corsa Race of the Year : adesso in streaming : Come avrete avuto modo di vedere in passato, Eurogamer è sempre stata molto attenta al mondo del Simracing: il nostro Matteo Lorenzetti, specialista di giochi di guida e simdriver attivo sulla scena italiana, ha promosso in passato delle competizioni ufficiali come L'Eurogamer Assetto Corsa Championship all'inizio del 2017. La comunità italiana di AC è molto attiva sul simulatore Kunos con iniziative di alto livello come ad esempio il ...

Assetto Corsa : Disponibile il Bonus Pack GRATUITO : 505 Games e Kunos Simulazioni celebrano l’anniversario di ASSETTO CORSA con il rilascio GRATUITO su STEAM dell’attesissimo Bonus Pack 3, questo contenuto sarà Disponibile presto anche per console. ASSETTO CORSA si espande GRATIS Dopo il rilascio di 11 DLC e una serie di aggiornamenti a scadenza periodica (tra cui due Bonus Pack) per un totale di 157 ...