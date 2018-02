Arrestato per pedofilia il difensore dei bambini all' Onu

Phil Collins - tour in Brasile... in cella/ L'ex Genesis Arrestato : “Non ha il permesso di lavoro” : Phil Collins, tour in Brasile... in cella: L'ex Genesis arrestato perché senza permesso di lavoro. Il cantante è stato fermato a Rio de Janeiro, dopo essere sceso dall'aereo(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:16:00 GMT)

Pugni e bastonate alla moglie per obbligarla ad avere rapporti : Arrestato dopo 20 anni di soprusi : bastonate e umiliazioni alla moglie per venti anni: arrestato. Ha avuto fine, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma : ragazzo gambizzato per un’offesa - Arrestato un 51enne italiano : Roma: San Lorenzo, gambizza un ragazzo per aver ricevuto un’offesa Roma – I Carabinieri hanno arrestato nella notte un 51enne. L’uomo ieri poco dopo le 17 ... L'articolo Roma: ragazzo gambizzato per un’offesa, arrestato un 51enne italiano su Roma Daily News.

Roma : operazione anti droga a San Basilio - Arrestato un romano : Roma: lotta allo spaccio, a San Basilio la Polizia di Stato arresta un Romano Roma – Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nella attività di... L'articolo Roma: operazione anti droga a San Basilio, arrestato un Romano su Roma Daily News.

“Arrestato!”. La superstar della musica finisce in galera. Appena sceso dall’aereo per lui sono iniziati i guai. Cosa è successo : Di sicuro si sarebbe aspettato un’accoglienza diversa. Magari non fan osannanti ma neppure la polizia con le manette pronte per i suoi polsi. E invece, per la superstar della musica rock l’avventura in Sudamerica è iniziata così. Parliamo di Phil Collins.L’ex batterista dei Genesis è stato arrestato e trattenuto per alcune ore dalla polizia brasiliano all’aeroporto di Rio de Janeiro perché privo di un regolare visto di lavoro. ...

Ragusa - imprenditore (e consigliere comunale vicino al Pd) appende ad una trave e picchia un suo operaio : Arrestato : Un romeno che lavora in un’azienda agricola di Vittoria, nel Ragusano, si appropria di una bombola di gas per riscaldarsi e il titolare, dopo averlo colto sul fatto, lo malmena, lo chiude in un garage, gli lega mani e piedi, lo appende ad una trave e lo prende a bastonate procurandogli diverse fratture. È l’incubo vissuto da un operaio romeno per mano del suo datore di lavoro, il consigliere comunale vicino al Pd Rosario Dezio, che ora si trova ...

Villarreal choc - Arrestato Semedo : furto e sequestro di persona : Non è una serie tv, è tutto reale. Il protagonista è un calciatore: il 23enne difensore del Villarreal e dell'Under 21 del Portogallo che è stato arrestato questa mattina. A suo carico accuse pesanti: ...

Ragusa - nigeriano richiedente asilo Arrestato per spaccio : La Polizia di Stato arresta nigeriano richiedente asilo per spaccio di hashish al centro di Via Criscione Lupis a Ragusa dove era ospite.

Sorpassi a tutto gas lungo la Sr71 per seminare i carabinieri : 21enne beccato con la droga e Arrestato : Sono stati i carabinieri della Stazione di Subbiano, nell'ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze psicotrope, ad arrestare ...

Foggia - aggredì vicepreside : Arrestato nuovamente per evasione. Era a un battesimo : Era finito ai domiciliari per l’aggressione avvenuta il 10 febbraio nella scuola media Muriald0 di Foggia ai danni del vicepreside, colpevole, ai suoi occhi, di aver rimproverato energicamente in precedenza il figlio di 11 anni, alunno dell’istituto. Ieri il padre del ragazzo è stato arrestato di nuovo, stavolta per evasione, in quanto si è allontanato da casa, dove avrebbe dovuto rimanere, fin dalla mattina. Per ben tre volte una pattuglia ...

Lettonia - Arrestato per corruzione il governatore della Banca centrale - : Preoccupazioni per la finanza lettone dopo l'arresto di Ilmars Rimsevics, che siede anche nel Consiglio della Banca centrale europea. No comment dalla più alta istituzione finanziaria europea

