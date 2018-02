Antimafia | la relazione finale | “C’è un decadimento della politica Modificare Severino e

Massoneria - la relazione dell'Antimafia : "193 iscritti a logge sono mafiosi : ... come gli uomini, pur risultati iscritti alle logge coperte, abbiano continuato a far carriera sia nel mondo politico, sia nel mondo degli affari, non essendoci mai stata un'efficace reazione delle ...

Massoneria - la relazione dell’Antimafia : “193 iscritti a logge sono coinvolti in inchieste sulla criminalità organizzata” : Centonovantratré persone indicate dalla Direziona nazionale antimafia come iscritti in procedimenti penali fanno parte della Massoneria. Ed è consistente il numero di soggetti che, pur non indagati, imputati o condannati per delitti di natura mafiosa, hanno collegamenti diretti con esponenti della mafia e possono costituire un anello di collegamento tra mafia e Massoneria. A scriverlo è Rosy Bindi, nella relazione della commissione Antimafia ...

Stadi in mano ai clan e i calciatori amici dei boss : nella relazione dell’Antimafia i tentacoli delle piovre sul calcio italiano : Gli Stadi in mano ai clan. Un tifoso su tre che ha precedenti penali. I gruppi ultras fondati solo dopo che dalla Calabria è arrivato il via libera. E poi biglietti e merchandising in mano allo ‘ndrine. Ma anche personaggi legati al clan dei casalesi che decidono di comprarsele direttamente le società. Senza dimenticare, ovviamente, quelli che dovrebbero essere i protagonisti di questa storia: i calciatori. Corteggiati dai mafiosi, in ...