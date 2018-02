: #News Antimafia: il settentrione non è immune - CybFeed : #News Antimafia: il settentrione non è immune - NotizieIN : Antimafia: il settentrione non è immune -

Al Nord d'Italia "nessun territorio può essere considerato" riguardo la penetrazione della mafia. Particolare intensità in Lombardia".Così la Commissionenella relazione finale presentata in Senato. Il regime 41 bis è "insostituibile", ma 640 dei 730 mafiosi al carcere duro sono in strutture non idonee a ostacolare le comunicazioni interne tra detenuti. Poi, è "allarmante" il "decadimento politico" (Comuni sciolti per mafia): "Va corretta la legge Severino" (prevenzione e repressione della corruzione Ndr).(Di mercoledì 21 febbraio 2018)