Antimafia | Bindi | “Qui non ci sono i segretari di partito Assenza che non può che

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) “Quiassenti idi, vorremmo che il tema irrompesse di più nella campagna elettorale”. Così la presidente della Commissione, Rosy, in occasione della relazione finale a Palazzo Madama. “presenti tutte le istituzioni e le associazioni, ma questache non può non preoccuparci: vorremmo che questo tema irrompesse di più nella campagna elettorale, non solo i mafiosiscomunicati dal Vangelo ma anche dalla Carta costituzionale, per questo la politica autentica non può non porre al primo posto la lotta alle mafie”. L'articolo: “Qui non cidiche non può che preoccuparci” proviene da Il Fatto Quotidiano.