Anticipazioni Il Segreto | SAUL e JULIETA fanno finta di lasciarsi…

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 22 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 22 febbraio 2018: Saul e Prudencio versano in condizioni disperate e lottano tra la vita e la morte. Donna Francisca, grata ai due ragazzi che le hanno salvato la vita, fornisce il suo supporto offrendo loro le cure migliori… A Hipolito è arrivato un pacco con il lucido per scarpe e così cerca in qualsiasi modo di vendere il suo prodotto, ma non ha il riscontro che si aspettava… Matias ...

Il Segreto Anticipazioni 21 febbraio 2018 : la bomba a Miel Amarga : Cristobal viene arrestato per aver fatto esplodere la casa di Severo e, per volere di Francisca, condotto alla Villa.

Il Segreto - Anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Ecco le anticipazioni, ancora una volta puntuali, riguardanti le puntate de Il Segreto da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018. Ci riferiamo alle anticipazioni che vedremo in italia, per esser precisi. Marcela uscita di casa per cercare Matias, rimarrà imprigionata da un albero caduto, mettendo a rischio la vita del piccolo che ha in grembo. Hipolito, strampalato come sempre, troverà un nuovo lavoro. Donna Francisca scoprirà il carattere di ...

Anticipazioni Il Segreto : SEVERO vuole comprare una casa per CANDELA ma… : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto potranno finalmente rivedere l’amatissima CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): preoccupata dalla mancanza di notizie da parte del marito SEVERO Santacruz (Chico Garcia), la pasticciera tornerà a Puente Viejo con Carmelito e scoprirà che La Quinta è andata in fumo a causa di una bomba piazzata dal terribile Cristobal Garrigues (Carlos De Austria). Tutto ciò, come facilmente ...

Il Segreto/ Cristobal Garrigues viene arrestato! È la fine di un incubo? (Anticipazioni 21 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 febbraio: Cristobal Garrigues viene arrestato e condotto alla villa al cospetto di Donna Francisca. È la fine di un incubo?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:08:00 GMT)

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : FRANCISCA ha sempre saputo che MARIA e GONZALO non sono morti! : È proprio il caso di dirlo: FRANCISCA Montenegro (MARIA Bouzas) non smette mai di stupire i numerosi fan de Il Segreto!!! Nella puntata andata in onda questo pomeriggio (martedì 20 febbraio 2018) in Spagna, la dark lady ha infatti confessato agli increduli Emilia (Sandra Cervera) e Raimundo (Ramon Ibarra) di sapere già da diversi anni che MARIA (Loreto Mauleòn) e GONZALO (Jordi Coll) risiedono a Cuba, dopo aver inscenato la loro morte, insieme ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Marcela tra la vita e la morte! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Nazaria non è una parente di Francisca! Marcela muore? Matias distrutto! Anticipazioni Il Segreto: critiche le condizioni di Marcela! Belen parte per Cuba, mentre Saul si riprende e Francisca gli chiede di restare alla Casona! Nazaria non è una Montenegro! Foriere di novità sconvolgenti, drammi e colpi di scena sono le nuove ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 21 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 21 febbraio 2018: Garrigues viene arrestato e poi portato alla Villa su richiesta di Donna Francisca… L’usuraio chiama Hernando, il quale accetta le sue condizioni. Intanto Severo e Carmelo non riescono a credere a quanto successo in quella che era la loro casa: ormai è del tutto distrutta… Dionisia, la zia di Belen, giunge a Los Manantiales quando è presente anche ...

IL SEGRETO/ Saul e Prudencio diventano i nuovi eroi di Donna Francisca (Anticipazioni 20 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 20 febbraio: Saul e Prudencio salvano la vita a Donna Francisca e restano gravemente feriti. Lei li soccorre e li ospita alla villa.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:59:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Marcela è intrappolata sotto un albero e tutto il paese la sta cercando. Hipolito decide di diventare un lustrascarpe. Mauricio e Donna Francisca vengono a sapere che Nazaria ha preso uno scialle all’emporio senza pagarlo. Marcela viene ritrovata viva, ma è molto grave e il dottor Zabaleta è preoccupato per la creatura che porta in grembo. Francisca ...

IL SEGRETO /Anticipazioni puntate 20 e 19 febbraio : Cristobal dove hai messo la bomba? : Il SEGRETO Anticipazioni puntate 20 e 19 febbraio: Cristobal proverà a nascondere dove ha messo la bomba. Raimundo però inizia ad avere dei sospetti e Donna Francisca indaga.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:20:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 20 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 20 febbraio 2018: Cristobal Garrigues non rivela dove ha nascosto la bomba, ma Raimundo capisce in fretta che l’ordigno si trova sotto i piedi di Francisca. A quel punto la stanza viene evacuata e Saul appare disposto a rischiare la vita pur di salvare la Montenegro… Donna Francisca esce illesa dall’attentato ai suoi danni, ma l’esplosione colpisce Saul Ortega e suo fratello ...

Anticipazioni Il Segreto : ADELA ricatta AQUILINO!!!! : Nei nostri recenti post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’uscita di scena di Hernando (Angel De Miguel), Camila (Yara Puebla) e Beatriz (Giulia Charm): com’è noto, i tre Dos Casas saranno costretti a lasciare Puente Viejo non appena Aquilino Benegas (Raul Tortosa) prenderà il possesso dei Manantiales. È dunque bene ricapitolare gli ultimi avvenimenti per capire che cosa effettivamente ...