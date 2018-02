ANNA TEDESCO Uomini e Donne | gelosa di Giorgio Manetti e Tina? Gianni la accusa | la

ANNA Tedesco/ Uomini e Donne - la nuova accusa di Angelo la fa infuriare : "Sei un falso!" : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Anna Tedesco. La dama non sembra aver archiviato la storia con Giorgio Manetti. Lite in studio con Gemma Galgani.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:24:00 GMT)

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - la dama del trono over ancora presa da Giorgio? : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di ANNA TEDESCO. La dama non sembra aver archiviato la storia con Giorgio Manetti. Lite in studio con Gemma Galgani.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:07:00 GMT)

Francesco Monte e ANNA TEDESCO insieme a Uomini e Donne (FOTO) : Uomini e Donne: Anna Tedesco si schiera dalla parte di Francesco Monte Settimane fa è scoppiato il cAnna – gate all’Isola dei Famosi. Difatti, Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato dell’erba nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip vero e proprio. Una dichiarazione, che ha creato un incredibile polverone mediatico. Motivo per cui l’ex ...

UOMINI E DONNE/ ANNA TEDESCO e la foto con Francesco Monte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: ancora pene d'amore per Gemma Galgani mentre Sossio Aruta si lascia andare ad uno sfogo dopo lo scontro con Gianni Sperti.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:43:00 GMT)

Giorgio Manetti e ANNA Tedesco/ Uomini e Donne - Valter non è geloso ma in studio è ancora polemica : Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Giorgio Manetti e ANNA Tedesco/ Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Non hai mai portato un regalo nemmeno a Gemma" : Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:38:00 GMT)

GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - al trono over solo amicizia o qualcosa di più? : GIORGIO MANETTI e ANNA TEDESCO sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:46:00 GMT)

Uomini e Donne/ ANNA TEDESCO e la ritrovata amicizia con Giorgio : il messaggio sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco, dopo la ritrovata amicizia con Giorgio Manetti, scrive un messaggio sui social per i fans.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:05:00 GMT)

GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - per Gianni Sperti sono "amici di letto" (Trono Over) : GIORGIO MANETTI e ANNA TEDESCO saranno tra i protagonisti della puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia il chiarimento tra i due.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Giorgio Manetti e ANNA Tedesco/ Uomini e Donne : amicizia finita o pace fatta? (Trono Over) : Giorgio Manetti e Anna Tedesco saranno tra i protagonisti della puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia il chiarimento tra i due.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:22:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : ANNA TEDESCO fa pace con Giorgio : Giorgio Manetti recupera con Anna Tedesco a Uomini e Donne Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Anna Tedesco a Uomini e Donne. Le due protagoniste del Trono Over si punzecchieranno a vicenda per colpa di Giorgio Manetti. Il cavaliere toscano continuerà ad essere al centro di dispute e contese nel segmento senior della trasmissione di Canale5, che chiuderà la settimana per lasciare poi spazio lunedì prossimo al Trono Classico. Maria De Filippi ...

Uomini e Donne - ANNA TEDESCO fa una clamorosa accusa contro George - ecco quale Video : #Anna Tedesco, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne [Video], dopo essersi allontanata dal dating show per alcune settimane, è tornata a sedersi nel parterre senior in cerca dell'anima gemella. La donna ha iniziato a frequentare alcuni cavalieri che sono arrivati in studio per lei, tuttavia Gianni Sperti è convinto che la donna è innamorata di Giorgio. Nelle precedenti registrazioni dedicate agli Over, l'ex ballerino di Amici si è ...

Uomini e Donne/ ANNA TEDESCO - messaggio per gli haters sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco scrive un messaggio agli haters sui social mentre Sossio Aruta esprime la sua nostalgia per i figli.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Video - compleanno in casa per ANNA TEDESCO (Trono Over) : Uomini e Donne, la dama del trono over Anna Tedesco ha festeggiato il compleanno con i fans con cui ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti dell'affetto.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 07:05:00 GMT)