Angela Rende La moglie di Amaurys Perez lo sorprende in diretta | Amore sei

Merkel e il patto di Amburgo. Angela si riprende la Germania : Attenti a dare per finita Angela Merkel. È vero che la Cancelliera par excellence ha dovuto molto concedere ai socialdemocratici e anche ai fratelli-coltelli bavaresi della Csu per mantenere la poltrona in vista di un quarto mandato, ma alcuni segnali sembrano indicare che Angela IV potrebbe riuscire ancora una volta a tenere nelle sue esperte mani le redini della Germania.Anzitutto l'inconfondibile senso di pragmaticità dell'accordo ...