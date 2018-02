Amici 2017 | Tommassini è il nuovo direttore artistico

Chi è la miglior Rivelazione di Amici 2017? Riki o Ermal Meta? VOTA : Il 2017 è stato un anno spettacolare per Maria De Filippi che ha permetto a grandi artisti di entrare ufficialmente nel panorama musicale italiano e di avere un trampolino di lancio non indifferente. Ma chi è la vera Rivelazione di Amici? Noi abbiamo spulciato tutti i cantanti abbiamo scelto i due che hanno venduto più album. Stiamo parlando di Riki, vincitore della sezione canto di Amici 2017, e Ermal Meta che, dopo aver conquistato il ...

Amici 2017 - nuovo album di Annalisa in uscita : In questi ultimi giorni ho cominciato ad aprire degli spiragli, a farvi entrare pezzo per pezzo in questo mondo nuovo. Voglio raccontarvi tutto. Raccontarvi che dentro questo disco c'è la fame, la ...

Maria De Filippi : “Sanremo sbaglia a non prendere cantanti di Amici e X Factor - io ho perso 4 chili nel 2017” : Proprio durante la conferenza stampa di presentazione del 68° Festival di Sanremo arrivano le anticipazioni su un’intervista di Maria De Filippi, che quel programma lo “conosce” bene. Maria De Filippi parla di Sanremo 2018 e dei ragazzi dei talent La De Filippi, intervistata dal settimanale Chi in edicola da mercoledì 10 gennaio, afferma: “Io penso […] L'articolo Maria De Filippi: “Sanremo sbaglia a non ...

Anna Tatangelo saluta il 2017 con famiglia e Amici ma senza Gigi D'Alessio : L'ultimo dell'anno è giorno di bilanci e tra tutti anche i vip hanno tirato le somme dell'anno appena trascorso. Anna Tatangelo con un post su Instagram ha salutato l'anno che sta per finire, con un ...

Damiano Carrara / L'Amicizia con Ernst Knam : "Abbiamo lo stesso palato" (Junior Bake Off Italia 2017) : Damiano Carrara questa sera tornerà su Real time per il secondo appuntamento di Junior Bake Off Italia 2017, il cooking show dedicato ai piccoli pasticceri.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 19:00:00 GMT)

PAOLO FOX E BRANKO / Oroscopo oggi 26 dicembre 2017? : Ariete Amicizie importanti - Toro innamorato : Oroscopo di Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2017, previsioni di PAOLO Fox e BRANKO. Stelle interessanti per il Leone, problemi e calo per Cancro, Capricorno e Gemelli in questa giornata.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 16:04:00 GMT)

NICOLA CAVALLARO / Grande protagonista a The Voice France : il no ad Amici ed X-Factor (Music 2017) : NICOLA CAVALLARO tra gli ospiti della puntata finale di Music 2017 per parlare del suo rapporto con la Musica e della sua esperienza a The Voice France che ne ha messo in luce il talento(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 14:01:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 19 dicembre 2017. Scomparsa chiude con il 28.7% - Quasi Amici 10.1% : Scomparsa Su Rai1 l’ultima puntata di Scomparsa ha conquistato 6.811.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Quasi Amici – Intouchables ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Napoli – Udinese ha interessato 2.703.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.942.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #CartaBianca ...

Ascolti tv ieri : ‘Scomparsa’ vs ‘Quasi Amici’ | Auditel 19 dicembre 2017 : Ascolti tv ieri, 19 dicembre 2017. Scopriamo assieme quale canale principale del digitale terrestre ha totalizzato la maggior percentuale di share ieri sera. Ricordiamo che c’era l’ultima puntata della fiction ‘Scomparsa‘ con protagonista Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Ascolti tv martedì 19 dicembre **i dati Auditel saranno disponibili a partire dalle ore 10.15 circa** Rai 1, la ...

Quasi Amici - Inthouchables/ Oggi in tv su Canale 5 : info streaming del film con Omar Sy (19 dicembre 2017) : Quasi amici - Inthouchables, il film in onda su Canale 5 Oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: Omar Sy e François Cluzet, alla regia Olivier Nakache ed Éric Toledano. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 19:31:00 GMT)

Emma Muscat fidanzata con Keanu Dougall : la vita privata della cantante di Amici 2017-2018 : Emma Muscat di Amici 17 è fidanzata! Chissà come avranno accolto questa notizia i suoi compagni di classe: Emma non è alla ricerca di novità in campo sentimentale, la vita privata della cantante è già ricca di amore e di felicità. Biondo magari ci ha già fatto un pensierino, appena l'ha vista arrivare dopo aver vinto la sfida contro Audjah, o forse il suo cuore batte solo per Annalisa, ma a dire il vero sono rimasti tutti colpiti dalla bellezza ...

QUASI Amici - INTOUCHABLES/ Oggi in tv su Canale 5 : curiosità sul film con Omar Sy (19 dicembre 2017) : QUASI AMICI - Inthouchables, il film in onda su Canale 5 Oggi, martedì 19 dicembre 2017. Nel cast: Omar Sy e François Cluzet, alla regia Olivier Nakache ed Éric Toledano. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:01:00 GMT)

#buttaibotti 2017 : Capodanno di festa - non di tragedia. Ecco come proteggere i nostri Amici a 4 zampe : È cominciato il periodo dell’anno in cui botti, petardi e mortaretti scoppiano in tutta Italia e raggiungeranno il culmine la notte di San Silvestro. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane fornisce alcuni “consigli pratici per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici pubblici e privati nei quali sia previsto ...