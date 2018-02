Ambiente | Intesa Sanpaolo aderisce a M' illumino di meno

Ambiente : 12 - 6 milioni l’anno i morti da inquinamento - intesa Unep-Oms : I rischi per la salute collegati all’Ambiente provocano ogni anno circa 12,6 milioni di morti. Per questa ragione il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno avviato una nuova collaborazione ad ampio raggio per accelerare l’azione contro tali rischi. Le due agenzie dell’Onu hanno firmato un accordo a Nairobi, in Kenya, per intensificare le azioni comuni ...